我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

全國政協委員：發全民消費券 可拉動2兆元經濟

記者賴錦宏／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全國政協委員、新希望集團董事長劉永好呼籲發放消費券，以拉動內需消費。（圖／取自新浪財經）
全國政協委員、新希望集團董事長劉永好呼籲發放消費券，以拉動內需消費。（圖／取自新浪財經）

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好2日表示，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，倡借鑑馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。

據新京報報導，劉永好出席集團媒體溝通會，披露他今年帶上全國兩會的多項建議，涵蓋消費券發放、促進AI與農業發展相結合、築牢鄉村人才根基、支持農業企業「走出去」等方面。

他表示，「消費券的發放將是短期內刺激經濟的有效手段，不但刺激經濟，更有助拉動增長及就業，對全國百姓有一定幫助。」

他又說，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，但存在「重大宗輕小微」的結構性偏差，中低收入群體、靈活就業人員獲得感不強，街邊小店、農貿市場等民生末梢受益有限。

因此他建議借鑑馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。他並建議由具備資質的全國性金融機構牽頭，委託科技金融機構負責公益性發放及核銷。

另據第一財經報導，劉永好表示，如果全國每人發放人民幣500元消費券，將可拉動消費近2兆元。

全國政協委員劉永好倡議，向全民無差別發放消費券，拉動消費。圖為春節假期消費者在寧...
全國政協委員劉永好倡議，向全民無差別發放消費券，拉動消費。圖為春節假期消費者在寧夏銀川市一家賣場選購家電。(新華社)

世報陪您半世紀

上一則

英擴大制裁中企 北京強烈不滿促撤銷

下一則

3退將、張克儉遭褫…中政協1年撤24委員 多為軍工高層

延伸閱讀

中國3名解放軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

中國3名解放軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤
政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia

政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia
習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立
觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套