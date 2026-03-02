在伊朗經歷3次斷網、2次撤離…中國留學生談親身經歷

德黑蘭當地時間2月28日10時左右，可以清楚地看到空襲爆炸產生的白煙。(取材自澎湃新聞) 葉玉鏡

德黑蘭當地時間2月28日上午，伊朗 首都德黑蘭遭到軍事打擊，市區傳出多次爆炸聲。伊朗媒體稱，襲擊涉及市中心多處地點。事發後，在當地留學的中國學生陳喬悅向媒體講述了自己的經歷。她表示，這是自己一年內第三次遭遇斷網，也是繼去年撤離後，再度面臨可能離境的局面。

據澎湃新聞報導，陳喬悅於2024年9月赴伊朗留學，就讀於德黑蘭大學。2月28日上午9時許，她在住所聽到爆炸聲，從窗口可見遠處升起白煙。她目前居住在德黑蘭西北區，距離學校約十多公里。隨著空襲消息傳開，街上人車明顯減少。當地時間中午過後，本地網路中斷，WiFi無法使用，多數伊朗社交平台亦停止更新。

她形容，「當我登入伊朗本地的社交平台時，看到我的伊朗朋友的上次登錄時間大多停在12點半到1點多，之後再沒上線，發消息也沒回復，說明他們應該都處於斷網狀態了。」她依靠中國手機卡國際漫遊功能維持與家人聯繫。

空襲發生後，學校於當日上午發布通知，宣布即日起所有課程改為線上教學，持續至3月20日。陳喬悅表示，目前水電供應正常，家中食物儲備約可維持兩三天。她說，「一開始我們覺得應該平民不會有事，但這幾次報道的轟炸地點離我們學校也很近，而且也說有小學被炸到，所以還是有點害怕。」中國駐伊朗使館已提醒在伊人員居家避險，並著手安排撤離方案。她與其他中國公民正等待進一步通知。

陳喬悅回憶，過去一年她已歷經多次突發事件，包括所謂「12日戰爭」及年初騷亂。去年衝突期間，她曾在使館協助下經陸路撤往阿塞拜疆，短暫停留後回國。她指出，「去年那次德黑蘭大學附近的核研究基地也被炸了，包括一些伊朗官員的住所。」她表示還記得，那時候的打擊斷斷續續的，「離我最近的一次大概是在三公裡左右的地方，聲音挺大的，但那個導彈應該被攔截了，感覺滿天都是跟放炮的聲音一樣。」

今年1月騷亂期間，當地亦出現長時間斷網，僅能使用部分本國應用程式。她形容，「那次騷亂持續了蠻久的。我在1月8日前還有出過門，但從8號開始那種比較大的游行示威之後，我就再也沒有出過門」。她表示，相較去年，這次空襲同樣來得突然，並伴隨網路管制措施。

談及當地經濟狀況，陳喬悅指出，伊朗貨幣里亞爾持續貶值，生活成本明顯上升。她剛到伊朗時，人民幣兌換土曼匯率約為1比8500，如今已升至約1比24000。日常交通費用亦較去年翻倍。對於未來安排，她表示，目前部分在伊人員考慮經陸路撤往阿塞拜疆，亦有人選擇暫時居家觀望。使館計劃組織大巴前往邊境口岸，相關人員正等待具體時間通知。