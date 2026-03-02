春節開車返鄉瘋「外掛毛孩」 川高速路驚現多具貓狗屍體

我的頻道

中國新聞組╱北京2日電
春節返鄉期間，有飼主採把寵物掛在車外的「外掛方式」運輸，引發安全隱患。(視頻截圖)
春節返鄉期間，有飼主採把寵物掛在車外的「外掛方式」運輸，引發安全隱患。(視頻截圖)

春節返鄉期間，「開車帶寵物回家」成為新潮流，但部分飼主選擇將寵物掛在車外的「外掛方式」，卻引發安全隱患。近日，四川樂山至重慶高速路段驚現62具貓狗屍體，其中7、8隻為狗，其餘多為貓，疑與此類運輸方式有關。此現象引發網友熱議，也讓交警與動物醫生提出警示。

綜合成都商報、頭條新聞報導，多名目擊者表示，部分飼主為節省空間或追求短途便利，使用編織袋、塑料袋把寵物掛在車後或放置於車頂，有些甚至連透氣與安全措施都未完善。17歲女生小羊就目睹江西上饒高速路上一輛車尾掛著大型狗，她拍下照片分享到社交平台，網友紛紛表示擔憂，質疑這種行為可能對寵物造成虐待，同時也有交通安全隱患。

李姓動物醫師表示，塑料袋、編織袋等狹小容器會導致貓狗窒息或肌肉骨骼受傷，長途行駛還可能引起暈車、焦慮及排泄等應激反應，低溫環境更增加危險性；若寵物在車外掙扎，掉落高速路面，極易引發交通事故，造成自己與其他車輛傷亡。

不少網友和專家指出，「外掛寵物」不僅對動物安全構成威脅，也可能危及他人。河南女子桃桃分享了自己的經驗，她從廣西往返河南，全程約3500公里，為寵物準備便攜式網狀狗籠、暈車藥、尿不濕及玩具，並在行駛過程中定時停車讓狗休息、飲水與活動。她強調，合理準備和安置車內，是保障寵物安全與舒適的必要措施。

交警提醒，根據《道路交通安全法實施條例》，載客汽車嚴禁車外懸掛物品，車輛若因籠具脫落導致事故，車主需承擔責任。春節期間，高速路車流量大，「外掛寵物」的風險更高，一旦發生追尾或掉落，可能造成重大傷亡。此外，一些短視頻平台將「外掛狗狗」拍攝成網紅內容，不應成為模仿行為。

對於飼主的困境，也有人呼籲理解。部分家庭因春運高鐵票難買，短途自駕成為唯一選擇。但專家強調，即便是自駕，也應採取安全運輸方式，如專用透氣籠具、車內固定、適當休息及補給，避免使用簡陋容器掛於車外。

據報導，四川吳先生2月25日在樂山開往重慶的高速路上，發現了62具貓狗屍體，陸續還有多名目擊者發布相關高速寵物事故照片，呼籲社會關注「外掛寵物」可能帶來的生命與交通安全風險。李醫生表示，飼主應關注動物安全，合理安排返鄉旅程。

許多網友反映在高速上看到貓狗屍體。(取材自抖音)
許多網友反映在高速上看到貓狗屍體。(取材自抖音)

寵物

