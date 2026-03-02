住杜拜中國女戴頭盔打地鋪睡覺：炮彈打到家門口來了

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
在杜拜的中國人劉女士戴頭盔頸枕睡覺，被質疑太誇張。（取材自瀟湘晨報）
美國和以色列2月28日軍事打擊伊朗，伊朗則對以色列予以回擊，並用導彈襲擊了美國駐中東地區的一些軍事基地，衝突引發國際社會高度關注。瀟湘晨報報導，在杜拜的中國人劉女士說，昨日導彈被攔截的聲音或遠或近持續不斷，「很悶的一聲，但是聲音很大」，有炮彈殘骸掉進了市區。

據報導，劉女士說，她在杜拜待了將近四年，之前也有中東軍事衝突波及阿聯酋，但杜拜之前一直是人們選擇避難的地方，這次與以往不同，「炮彈打到家門口來了，大家這次切切實實聽到看到了戰火。」剛開戰時劉女士的朋友還說出門應該沒關系，但是在昨晚連續的轟鳴和巨響下也徹夜難眠，他們的態度開始轉變。

劉女士採購了能支撐兩個星期的食物和水，同時備足藥物。因為床靠近窗戶，劉女士開始打地鋪睡覺，「有一次炮彈聲都震動了我家玻璃，我現在甚至不敢在窗邊往外看。」

即使在家中，劉女士也穿上「全副武裝」，她脖子上套著頸枕，還翻出滑雪用的頭盔放在身邊，如果感到響聲離自己很近或者稍微靠近窗戶時，劉女士就會戴上頭盔。劉女士還翻出了羽絨服，還準備了小包裝的食物、證件、藥物、現金等等，如果出現突發情況，她可以隨時立刻撤離。

報導指出，劉女士將自己全副武裝的視頻發在了社交平台，有網友認為她過度反應，甚至指責她在渲染恐慌。劉女士說，自己的反應的確有些誇張了，「看人吧，每個人的生死觀和應對危機的方式不一樣，我怕死，我把能做的都做了，盡人事聽天命。」劉女士說，家裡人也在擔心自己，她想再觀望下，局勢升級就回國。

伊朗 以色列 杜拜

