爛片不用忍…杭州影院試行：開場20分鐘內覺得難看可退錢

中國新聞組／北京2日電
杭州西田城時代聯合影城推出「觀影體驗保障服務」，觀眾只要在電影放映20分鐘內覺得體驗不佳，即可申請退還40%的票價。（取材自經視直播）
買衣服試穿不合心意，可以七天無理由退貨；但買電影票進場後，若遇上「爛片」，往往只能硬著頭皮熬過兩小時，錢也打了水漂——這是無數影迷心中的「意難平」，也是電影消費市場長期以來的一個小遺憾。如今，這份遺憾正在悄然被打破。

經視直播報導，杭州西田城時代聯合影城試行推出了一項「觀影體驗保障服務」，給了觀眾一份「觀影後悔權」：觀眾只要在影片放映20分鐘內覺得體驗不佳，即可申請退還40%的票價，無需再為「踩雷」的電影默默埋單。

「從3月1日到4月30日，這段時間來觀影的觀眾，都能享受這項服務。」時代聯合影城營運副經理周明慧表示，申請退票流程十分簡單：觀眾在所購場次影片開場後20分鐘內，若覺得影片與預期不符、觀看體驗不佳，無需過多解釋，憑當日有效電影票到影城前台，即可辦理退款，退還實際支付金額的40%。

不少人會疑惑，為何退款比例是40%而非全額？影城方面解釋，按照電影行業分帳規則，票房約60%需結算給片方及院線，用於覆蓋影片製作、發行與院線運營等成本，影院可自主支配的部分有限，因此無法提供全額退款。影城同時提醒，退費申請須在影城現場完成，一旦離場，將無法再辦理。

報導指出，2018年，中國電影發行放映協會曾發布「關於電影票『退改簽』規定的通知」，但相關規定主要針對放映前的退改簽。影片正式放映後能否退票，一直爭議較大：支持者認為電影具備商品屬性，理應建立退換機制；反對者則提出，電影作為精神文化產品，退票標準難以界定，加之票房分帳體系複雜，實際操作難度較大。

儘管如此，關於電影退票制的討論與實踐探索從未停止。此前，河南許昌胖東來影城就因推行「觀影不滿意可退票」，在全網引發廣泛關注，被網友稱為「最寵觀眾的影院」。

「我們正是向胖東來學習，希望透過服務升級，給觀眾更好的體驗。」周明慧表示，如今影院行業競爭愈發激烈，想要在眾多影城中標新立異，就必須拿出自己的優勢，「從去年開始，我們就已經對影城進行了升級改造，這次推出退票服務，也是希望學習胖東來的經營理念，做更貼合杭州觀眾需求的溫暖服務，用誠意留住影迷。」

