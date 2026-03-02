我的頻道

紐約州擬禁地方警與ICE合作 禁多久？引激辯

曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

中國新聞組／北京2日電
圖為「防愛滋」徽章。（新華社）
雲南省衛生健康委員會近日公布幾個愛滋病案例，其中一名病患孫某，在性愛過程中堅守了10年的自我保護措施都未患病，卻在最近一次「破功」，和一名男子發生性關係後確診感染HIV。而孫某被感染愛滋病的原因，只因覺得對方「是帥哥」，一時忍不住決定不戴套，抱著「就一次沒關係」的心裡為之，沒想到「一次就中」。

據雲南省衛健委「雲南防艾（艾即愛滋病，中國譯為「艾滋」）近日公布的案例， 孫某是位同性傾向者，10年間堅持保護措施並定期檢測，結果均為陰性。最近一次因對方「顏值太高」，選擇無保護行為後確診感染了愛滋病HIV。

石景山區愛滋病皮膚性病防治協會提醒，「我們很熟」、「他看起來健康」、「就一次沒關係」、「身邊人都這樣」等念頭是防治愛滋病意識中最危險縫隙。

協會指出，須堅持防護正確使用安全套，杜絕共用剃鬚刀、牙刷等可能接觸血液個人物品。高危行為後主動檢測，72小時內可藥物阻斷，消除歧視科學防控。

案例被披露後，「男子因對方顏值太高感染愛滋」話題衝上了微博熱搜，引來大批網友熱議。擁有500多萬粉絲的醫療博主「許超醫生」對此發文評論道：「顏值高不代表健康，好看不代表沒病。如果不想被傳染，別看顏值，看報告」。許超目前是山東大學附屬生殖醫院泌尿外科主治醫師。

不少網友為孫某「沒堅持到最後」感到惋惜，並對「顏值高」也成了放開自我防護的理由感到無法理解：「你覺得顏值高別人也覺得顏值高喜歡呀，這種顏值高的人際交往率可能很高，還是不要一時上頭」，「忍住欲望風險為0，邁出一步，風險就50%」，「好看的皮囊不代表就有健康的體檢報告啊」，「健康在顏值面前，一文不值啊」，「色令智昏」，「不能讓生殖器控制大腦」，「色字頭上一把刀，女的男的都一樣」，「顏值表示不想背鍋，都是下半身惹的禍」，「為自己活一把的概念？」，「難怪我們這些醜的都很健康」。

也有網友調侃熱搜話題標題：「這詞條起的，以為他看了人家一眼，就得愛滋了呢」，「我就是看到這麼離譜的標題點進來的」，「像電視劇裡親一下後邊沒了，就懷孕了」，「不知道的還以為愛滋進化到看對方一眼就能被感染了呢」。

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

