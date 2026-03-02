全球首款／中製機器人手機 有大腦和手臂 能當情感伴侶

榮耀公司一名員工正展示如何操作「機器人手機」。（新華社）

中國造全球首款機器人手機亮相。由榮耀打造的機器人手機RobotPhone，3月1日在2026世界移動通信大會（MWC）上發布。榮耀CEO李健指出，「手機不該只是一個有著觸摸屏的『無趣黑色方塊』。我們決定賦予它大腦，更要賦予它手腳」。榮耀RobotPhone搭載行業領先的微型電機和雲台系統，將機器人靈活的「身體」與榮耀AI智能體「大腦」結合，成為一隻長出機械手臂的手機。有美媒記者在展現看了都直呼「想買」。

綜合財聯社、快科技報導，榮耀在西班牙巴塞隆納舉行MWC2026全球新品發布會，會上帶來全新的「機器人手機」RobotPhone，配備了一顆碩大的電動翻轉攝像頭，翻轉後攝像頭可以旋轉，號稱是具身智能加持的AI終端新形態。

據介紹，這是榮耀阿爾法戰略落地以來打造的第一個新物種，打破了手機「無聊黑色方塊」的刻板設計，融合了具身智能交互和旗艦影像兩大AI核心能力。搭載了行業最小的4DoF雲台系統，配備微型電機，體積比主流方案縮小70%，能夠在極小空間內實現多軸運動控制。

除了頂尖的3軸雲台防抖，榮耀還為其配備了2億像素傳感器，以及阿萊（ARRI）的「專業級影像」技術合作加持，支持AI物體追蹤、AI視頻剪輯與智能拍攝，可支持實時感知與補償，確保視頻畫面極度穩定。如「點頭」示好、「揮手」拒絕，或跟隨動作擺動等，機械手臂也可摺疊回手機內部。

此外，它還具備「實體化AI交互」能力，如全場景AI視頻通話、情緒化肢體語言表達、隨音樂跳舞等，讓手機成為可互動的「AI伙伴」，實現「AI情感伴侶」。

榮耀公司的一名員工正示範「機器人手機」功能，他的身後圍了一群參觀人潮爭相拍照。（新華社）

在發表會上，李健指出，智能手機在近10年並未有大變化，ROBOT Phone手機將會是一項全新的「品種」，連同內置的AI，成為一個真正明白，能回應用戶的陪伴者。他又表示，能自動追蹤的鏡頭，對專業影片拍攝有非常大幫助，而這款手機其他合適使用場境，包括是用戶在職場工作，或旅遊時的助手。李健稱其將賦予手機「大腦」和「手腳」，既有IQ，又有EQ，預計最快今年8月量產上市。

據九派新聞報導，榮耀工作人員在發布會後即時現場示範如何使用這款機器人手機，現場有大批觀眾拿起手機拍照，並不時發出驚嘆聲，一位在場的CNN（美國有線電視新聞網）記者也讚嘆：「Robot Phone將對我工作有很多幫助，想買！」。