我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

全球首款／中製機器人手機 有大腦和手臂 能當情感伴侶

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
榮耀公司一名員工正展示如何操作「機器人手機」。（新華社）
榮耀公司一名員工正展示如何操作「機器人手機」。（新華社）

中國造全球首款機器人手機亮相。由榮耀打造的機器人手機RobotPhone，3月1日在2026世界移動通信大會（MWC）上發布。榮耀CEO李健指出，「手機不該只是一個有著觸摸屏的『無趣黑色方塊』。我們決定賦予它大腦，更要賦予它手腳」。榮耀RobotPhone搭載行業領先的微型電機和雲台系統，將機器人靈活的「身體」與榮耀AI智能體「大腦」結合，成為一隻長出機械手臂的手機。有美媒記者在展現看了都直呼「想買」。

綜合財聯社、快科技報導，榮耀在西班牙巴塞隆納舉行MWC2026全球新品發布會，會上帶來全新的「機器人手機」RobotPhone，配備了一顆碩大的電動翻轉攝像頭，翻轉後攝像頭可以旋轉，號稱是具身智能加持的AI終端新形態。

據介紹，這是榮耀阿爾法戰略落地以來打造的第一個新物種，打破了手機「無聊黑色方塊」的刻板設計，融合了具身智能交互和旗艦影像兩大AI核心能力。搭載了行業最小的4DoF雲台系統，配備微型電機，體積比主流方案縮小70%，能夠在極小空間內實現多軸運動控制。

除了頂尖的3軸雲台防抖，榮耀還為其配備了2億像素傳感器，以及阿萊（ARRI）的「專業級影像」技術合作加持，支持AI物體追蹤、AI視頻剪輯與智能拍攝，可支持實時感知與補償，確保視頻畫面極度穩定。如「點頭」示好、「揮手」拒絕，或跟隨動作擺動等，機械手臂也可摺疊回手機內部。

此外，它還具備「實體化AI交互」能力，如全場景AI視頻通話、情緒化肢體語言表達、隨音樂跳舞等，讓手機成為可互動的「AI伙伴」，實現「AI情感伴侶」。

榮耀公司的一名員工正示範「機器人手機」功能，他的身後圍了一群參觀人潮爭相拍照。（...
榮耀公司的一名員工正示範「機器人手機」功能，他的身後圍了一群參觀人潮爭相拍照。（新華社）

在發表會上，李健指出，智能手機在近10年並未有大變化，ROBOT Phone手機將會是一項全新的「品種」，連同內置的AI，成為一個真正明白，能回應用戶的陪伴者。他又表示，能自動追蹤的鏡頭，對專業影片拍攝有非常大幫助，而這款手機其他合適使用場境，包括是用戶在職場工作，或旅遊時的助手。李健稱其將賦予手機「大腦」和「手腳」，既有IQ，又有EQ，預計最快今年8月量產上市。

據九派新聞報導，榮耀工作人員在發布會後即時現場示範如何使用這款機器人手機，現場有大批觀眾拿起手機拍照，並不時發出驚嘆聲，一位在場的CNN（美國有線電視新聞網）記者也讚嘆：「Robot Phone將對我工作有很多幫助，想買！」。

世報陪您半世紀

上一則

中東航班取消 港客多花上萬港元回家

下一則

啟德園開幕一周年 吸190萬人次 票務收入冠亞洲

延伸閱讀

MWC將登場 輝達宣布攜手Nokia軟銀搶攻6G 力推AI原生無線網路

MWC將登場 輝達宣布攜手Nokia軟銀搶攻6G 力推AI原生無線網路
推動數位關懷 AI教育基金會開手機AI實作課

推動數位關懷 AI教育基金會開手機AI實作課
阿里千問推出「AI眼鏡」 挑戰蘋果、Meta

阿里千問推出「AI眼鏡」 挑戰蘋果、Meta
中國多家手機3月喊漲 將是5年來最大規模

中國多家手機3月喊漲 將是5年來最大規模

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦