大熊貓「半半」、「香果」病死 杭州2動物園被查、閉館

大熊貓「香果」病逝。（取材自第一財經）

在浙江省杭州市兩家動物園生活的兩隻大熊貓「半半」和「香果」已分別在2月9日和10日因病死亡。相關單位發布公告表示，將對兩家動物園展開調查，並責令閉館整改；另一方面，在廣州汕頭市，則發生女童在動物園餵食獅子時被拖曳的事件，導致飼養員遭停職處理，動物園也停業整頓。

據新浪網報導，微信公眾號「中國大熊貓保護研究中心」2月28日發布公告，表示杭州野生動物世界大熊貓「半半」、杭州動物園大熊貓「香果」因病救治無效，先後在今年2月9日、10日死亡。

經屍檢化驗，確定牠們的死亡原因分別為腸梗阻和腸繫膜扭轉引發多器官功能衰竭。公告說，腸梗阻和腸繫膜扭轉均為大熊貓消化道急腹症，致死率分別高達60%和100%，屬圈養大熊貓死亡重大疾病。

這份署名為杭州市林業水利局、中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地的公告說，將對兩家動物園展開進一步調查，責令杭州野生動物世界、杭州動物園熊貓館從即日起閉館整改。

此外，為確保另外兩隻大熊貓「壹壹」和「春生」的身體健康，已將它們分別運返中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地。

另據香港文匯網報導，廣東汕頭市中山公園內近日一名女孩在近距離餵食獅子時，被獅子隔著金屬柵欄抓住褲腿並拖曳。中山公園管理處就此事件發布公告回應稱，現場工作人員及時幫助遊客脫險，並立即送醫。經檢查，遊客腿部輕微表皮擦傷，接種狂犬疫苗後於21時許由家長陪護離開。

公告指，此事件據調查是動物園飼養員允許遊客進入安全隔離區投餵所致，暴露出園區管理不規範問題，目前已對動物園進行停業整頓，涉事飼養員作停職處理，同時深入開展隱患排查整治，全面提升園區管理水準。