安徽老兩口結婚3年 撮合各自子女成婚 網：生娃咋喊？

中國新聞組╱北京2日電
安徽淮北一則「親母女嫁給親父子」的婚戀引發關注。(視頻截圖)
安徽淮北一則「親母女嫁給親父子」的婚戀引發關注。(視頻截圖)

近日，安徽淮北一則「親母女嫁給親父子」的婚戀引發關注，據知情人透露，「老兩口」結婚約三年後，又將各自的兒女撮合到一起，引起熱烈討論，不少網友說，「挺好，沒有婆媳矛盾」，但也有人好奇，將來孩子出生該怎麼喊？

縱觀新聞報導，安徽淮北一對老兩口先走到一起，男方是個帶著大兒子的爸爸，女方是個帶著姑娘的媽媽。三年前他們重組了家庭，成了合法夫妻 。

這一晃三年過去，一家人磨合得挺好，兩個老的過得恩恩愛愛，就尋思著，家裡這兩個孩子也都單身，從小在一個屋檐下長大，知根知底，脾氣性格都摸透了，乾脆再撮合到一塊兒得了。

沒想到最後，各自的兒女還真的在一起，並且結婚了，許多網友看了表示，「還是第一次見勒」、「好離譜」、「真的太意思了吧」，也有人說，「只要過得幸福就好」、「挺好，沒有婆媳矛盾」。不過很多網友好奇，將來孩子出生之後，該怎麼稱呼呢？

根據《民法典》，此類婚姻完全合法，因公公與親家母無血緣關係，且原姻親關係已隨前段婚姻結束而解除，不屬於禁止結婚的直系血親或三代內旁系血親範疇。

