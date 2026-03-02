馬年第1熱梗 網友接力二創 「我要驗牌」播放破50億次

抖音熱梗「我要驗牌」出處找到了，讓周星馳34年前神作封神。（抖音視頻截圖）

中國社交平台近來出現一個熱詞「我要驗牌」，相關話題作品播放量已突破50億次，被稱為馬年開年第一熱梗。「我要驗牌」其實不是新詞，而是出自一部電影中「法國賭神」的台詞，因其以第一聲發音的「法式中文口音」自帶魔性和喜感，加上春節期間某遊戲「烏龍」事件突暴紅，網友們接力二創，外國網民也爭相模仿，官方帳號也加入玩梗。有分析稱，「我要驗牌」火成全網熱梗，因它在焦慮的情緒中提供一個短暫、無需動腦的情緒出口。

據浙江廣電集團中國藍新聞報導，近來在社交平台中常見「我要驗牌」、「牌沒有問題」、「給我擦皮鞋」等等熱詞，2026年總台馬年春晚直播期間，「我要驗牌」甚至衝進B站彈幕發送量的前三。這個梗出自1991年上映的電影「賭俠2：上海灘賭聖」中的「法國賭神」的「法式中文口音」，在荒誕和誇張中表現出了這個角色的狂妄。

有觀點認為，它翻紅還可以追溯至一次遊戲裡的「烏龍」事件。某遊戲的一次對局中離奇出現了兩張紅桃7，於是有網友在惡搞剪輯時配上那句靈魂質疑「我要驗牌」，無意間點燃這個網梗的傳播火花。隨著一些公眾人物和網友陸續模仿玩梗，有網友說，連自家上幼兒園的小孩都會模仿電影裡的「法式口音」，來回倒騰「我要驗牌」。

相關二創作品更鋪天蓋地，有人藉打牌、遊戲的場景進行轉場和變裝剪輯。一些官方帳號也下場「整活」，如「湖北禁毒」微信公眾號發布互動推文，讓網友「驗牌」識別毒品原植物；「濟南公安」微信公眾號則借梗普法，在公布關於遮擋號牌、超載等道路交通安全違法行為的處罰情況時，把「驗牌」玩成了「交法微課堂」的鮮活教材。

「我要驗牌」也被一些年輕人玩成了中國文化傳播的新辦法。網友們利用這種不太標準卻十分有趣的說話方式，與外國友人在社交平台進行文化互動，許多外國博主更是爭相模仿「法國賭神」，還引發一股外國人說普通話的熱潮，有些用法「無厘頭」，時不時就蹦出一句「我要驗牌」、「給我擦皮鞋」，就為「對對暗號」，也有網友把「驗牌」成了擦邊，驗的是身材、樣貌等。

報導稱，在這個信息過載、意義過剩的時代，人們每天被各種宏大敘事、焦慮營銷、深度解析包圍，此時，「不需要懂、不需要想、只需要笑」的梗出現了，不承載深刻的價值，純粹以荒誕消解荒誕。從這個層面來說，「我要驗牌」提供的是一個短暫的、無需動腦的情緒出口，是它火了的主要原因之一。