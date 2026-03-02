中東度蜜月遇戰火 中國新娘幸運離境 但新郎1原因滯留

多哈中餐館老闆尤先生撿到的疑似導彈零件。（視頻截圖）

中國一對新人到中東度蜜月卻突遇戰爭爆發，新娘於2月28日在卡達關閉領空前幸運離境，新郎卻因次日航班停飛滯留卡達首都多哈。多哈中餐館老闆目睹攔截導彈，還撿到疑似導彈零件，「挺嚇人的，還有火藥味兒」。

極目新聞報導，這對講述了普通人在國際戰爭大事件中的特殊經歷，感嘆戰爭的殘酷以及對普通人的深刻影響，「第一次感受到原來戰爭可以這麼近。」

新娘鄭女表示，她和老公李先生都是90後，今年春節前剛結婚，春節期間去中東度蜜月，最後一站是多哈。因為積分兌換機票的限制，她選擇2月28日上午9點左右的飛機到澳洲的雪梨，起飛後就聽說戰爭爆發、領空關閉，而老公積分兌換的是3月1日上午的同趟航班，因此滯留多哈，她十分擔心老公的安全。

鄭女的老公李先生則表示，他滯留在市區的酒店裡，這裡時常有爆炸聲，難免會擔心安全；已買了買了餅乾和水，機票改簽到10多天之後。「第一次感受到原來戰爭可以這麼近！」李先生說，因為不知道什麼時候能否開通航班，他積分兌換的商務艙如果當下改簽需要人民幣3.5萬元（約5103美元），改簽其他航班則很麻煩會產生大量費用，只好選擇免費改簽到3月13日。

另據上游新聞報導，在卡達多哈開中餐館的中國人表示，他目擊到導彈被擊落的情況，目前當地仍能聽到攔截導彈的聲音，自己的餐館生意受影響很大，不過人相對安全。

江蘇人尤恆國和妻子在2000年來到多哈工作，2016年開了一家中餐館「老上海」，在當地小有名氣。尤恆國表示，2月28日晚，他看到天空中有多枚伊朗導彈被攔截，還有疑似導彈碎片掉入自家院子中，自己撿到一個天上落下來的疑似螺栓一樣的零件，「挺嚇人的，還有火藥味兒。」

定居多哈的中國人王女士說，她住在多哈東南部的沃克拉，2月28日有一枚導彈被攔截掉落，爆炸位置距離她的住宅只有10分鐘路程，當地還能看到有車輛燃燒冒起的濃煙。「家裡的窗戶被震得晃動，昨天去門口的小店買大桶水已經沒有了，只有成提的大瓶水了。」

王女士說，「目前生活照常，只是現在還不斷傳來攔截導彈的爆炸聲。」

李先生在2月28日深夜11點半拍到的許多導彈空中爆炸視頻截圖。（取材自極目新聞／李先生微信朋友圈）