我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會5日起停保戰爭險

被伊朗報復攻擊？ 科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

中東度蜜月遇戰火 中國新娘幸運離境 但新郎1原因滯留

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多哈中餐館老闆尤先生撿到的疑似導彈零件。（視頻截圖）
多哈中餐館老闆尤先生撿到的疑似導彈零件。（視頻截圖）

中國一對新人到中東度蜜月卻突遇戰爭爆發，新娘於2月28日在卡達關閉領空前幸運離境，新郎卻因次日航班停飛滯留卡達首都多哈。多哈中餐館老闆目睹攔截導彈，還撿到疑似導彈零件，「挺嚇人的，還有火藥味兒」。

極目新聞報導，這對講述了普通人在國際戰爭大事件中的特殊經歷，感嘆戰爭的殘酷以及對普通人的深刻影響，「第一次感受到原來戰爭可以這麼近。」

新娘鄭女表示，她和老公李先生都是90後，今年春節前剛結婚，春節期間去中東度蜜月，最後一站是多哈。因為積分兌換機票的限制，她選擇2月28日上午9點左右的飛機到澳洲的雪梨，起飛後就聽說戰爭爆發、領空關閉，而老公積分兌換的是3月1日上午的同趟航班，因此滯留多哈，她十分擔心老公的安全。

鄭女的老公李先生則表示，他滯留在市區的酒店裡，這裡時常有爆炸聲，難免會擔心安全；已買了買了餅乾和水，機票改簽到10多天之後。「第一次感受到原來戰爭可以這麼近！」李先生說，因為不知道什麼時候能否開通航班，他積分兌換的商務艙如果當下改簽需要人民幣3.5萬元（約5103美元），改簽其他航班則很麻煩會產生大量費用，只好選擇免費改簽到3月13日。

另據上游新聞報導，在卡達多哈開中餐館的中國人表示，他目擊到導彈被擊落的情況，目前當地仍能聽到攔截導彈的聲音，自己的餐館生意受影響很大，不過人相對安全。

江蘇人尤恆國和妻子在2000年來到多哈工作，2016年開了一家中餐館「老上海」，在當地小有名氣。尤恆國表示，2月28日晚，他看到天空中有多枚伊朗導彈被攔截，還有疑似導彈碎片掉入自家院子中，自己撿到一個天上落下來的疑似螺栓一樣的零件，「挺嚇人的，還有火藥味兒。」

定居多哈的中國人王女士說，她住在多哈東南部的沃克拉，2月28日有一枚導彈被攔截掉落，爆炸位置距離她的住宅只有10分鐘路程，當地還能看到有車輛燃燒冒起的濃煙。「家裡的窗戶被震得晃動，昨天去門口的小店買大桶水已經沒有了，只有成提的大瓶水了。」

王女士說，「目前生活照常，只是現在還不斷傳來攔截導彈的爆炸聲。」

李先生在2月28日深夜11點半拍到的許多導彈空中爆炸視頻截圖。（取材自極目新聞／...
李先生在2月28日深夜11點半拍到的許多導彈空中爆炸視頻截圖。（取材自極目新聞／李先生微信朋友圈）

鄭女士此前在中東度蜜月照片（取材自極目新聞／當事人提供）
鄭女士此前在中東度蜜月照片（取材自極目新聞／當事人提供）

世報陪您半世紀

上一則

中國全國政協委員籲發500元人民幣消費券 拉動2兆消費

延伸閱讀

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑
轟炸就在窗外 親歷戰火的杜拜台商：穩住自己力量大

轟炸就在窗外 親歷戰火的杜拜台商：穩住自己力量大
中東飛中國機票傳飆「81萬美元」天價 業界指後台錯誤

中東飛中國機票傳飆「81萬美元」天價 業界指後台錯誤
美以襲伊╱華人連夜逃：還沒坐上離開的航班 空襲就來了

美以襲伊╱華人連夜逃：還沒坐上離開的航班 空襲就來了

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦