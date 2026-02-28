朱元璋眼睛變美元、馬皇后光腳…南京明孝陵博館挨轟

引發爭議的馬皇后文創玩偶。(網路截圖)

近日有遊客反映，南京明孝陵博物館門口陳列的一對朱元璋與馬皇后主題玩偶，形象與博物館莊重氛圍不符，引發爭議，可以看到朱元璋玩偶的眼睛形狀類似美元符號，一旁的馬皇后玩偶則是光腳形象，不少人對具體設計提出質疑。

大風新聞報導，另一位遊客表示，她未能找到專門投訴管道，已透過問卷形式向館方反饋，認為此類設計不妥，「即便眼睛造型並非美元符號，將歷史人物眼睛刻畫成該模樣也難以接受」。

對此，明孝陵博物館工作人員回應，這兩尊大型玩偶源自於多年前推出的「朱拉皮和馬皇后」系列文創產品，絕非有意醜化歷史人物。據悉，2016年至2019年，明孝陵景區精心策畫推出該系列文創，涵蓋玩偶、鑰匙扣、冰箱貼等共八款11種產品，包括「龍鳳呈祥」「百年好合」搖頭玩偶、「懷餅救夫」對偶韻、「勤儉持家」「聚寶盆」儲蓄罐及「洪流」儲蓄罐及「壓花」等鑰匙。

工作人員解釋，該朱元璋玩偶實為儲蓄罐設計，背後設有投幣口，館前陳列的為放大版，遊客可購買的是縮小版。

根據館方曾公開介紹，該儲蓄罐名為「勤儉持家」，設計靈感部分來自朱元璋推動服制改革、推行廉政，以及馬皇后躬親麋濯、衣敝不更等歷史記載。

針對馬皇后光腳造型不夠莊重的質疑，工作人員解釋，設計確實參考了「大腳馬皇后」的說法，特地讓一隻腳不穿鞋以突出這一特徵，整體走年輕化、俏皮可愛的風格，「馬皇后玩偶同樣為儲蓄罐造型，整體坐姿也是貼合了存錢罐功能，是坐在一個寶箱上」。

對於此次遊客提出的「過度娛樂化歷史人物」的問題，工作人員表示，此前暫未接到過類似反饋，但感謝遊客的建議，並表示未來若更新文創產品，會更多考慮文化內涵與觀賞性的平衡。