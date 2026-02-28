我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

遼寧男孩走失25年 跨海尋親落地先吃餃子 帳號1小時破7000粉

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雲鵬買了一根山楂糖葫蘆。(取材自極目新聞)
張雲鵬買了一根山楂糖葫蘆。(取材自極目新聞)

四歲時在遼寧瀋陽和親人失散的張雲鵬，經過被福利院收留、被加拿大籍夫婦領養後三個月後又慘遭二次拋棄等坎坎歷程，苦熬了25年終於在好心人士幫助下，通過DNA鑑定找到他在吉林通化的親生父母。29歲的他，近日跨越萬里回到中國認親，落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子，他還第一次用微信支付買了兒時吃過的冰糖葫蘆，他拿筷子用餐的視頻看哭了不少網友，其短視頻帳號註冊一小時，粉絲已突破7000人。

綜合極目新聞、網易報導，2001年，年僅四歲的張雲鵬在瀋陽與親人失散，被瀋陽市福利院收留取名「沈華柏」。2006年，九歲的他被一對加拿大夫婦收養帶出國，本以為從此能有個溫暖的家，結果養父母因離異，僅三個月後就把他送到當地寄養家庭。從高中起，張雲鵬就只能靠自己四處打工賺取生活費養活自己，但他一直沒忘記尋找親人。

在寶貝回家與海外志願者幫助下，張雲鵬經DNA比對，成功找到目前住在吉林通化的親生父母。 2026年2月27日晚，張雲鵬踏上了北京的土地準備認親，落地第一句話是「我想吃餃子」。

在張雲鵬發布的視頻中，他熟練地拿起筷子，大口吃著烤腰子和熱乎乎的餃子，用剛學的東北話連連誇讚好吃，他說自己從小就會用筷子，在國外這麼多年也一直沒丟下這個習慣。張雲鵬回國首餐，讓不少網友看哭了，感慨說，這孩子命太苦，如今跨越萬里歸鄉，這第一頓餃子暖到了心底，那雙從沒放下的筷子，就是刻在骨子裡的中國基因。

店員得知他是從國外回來尋親的孩子，熱情地對他說「北京歡迎您，歡迎回家」，張雲鵬害羞地用中文說了聲「謝謝」。

2月28日，剛調整完時差的張雲鵬，在尋親志願者陪同下辦理了中國的電話卡和銀行卡，一行人來到北京的南鑼鼓巷感受胡同的風土人情，張雲鵬第一次嘗試用自己剛裝好微信支付，買了一根山楂糖葫蘆，又在附近的店裡買了一包大白兔奶糖。

「（糖葫蘆）又酸又甜」，他說，小時候在國內吃過糖葫蘆，還在瀋陽的福利院吃過大白兔奶糖，時隔多年，再次品嘗到了家鄉的味道。

張雲鵬此前還用剛剛辦好的電話卡註冊短視頻帳號，帳號註冊成功約一小時後，帳號粉絲已突破7000人。他預計在3月2日回到吉林通化和家人相認。

張雲鵬落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子。(取材自極目新聞)
張雲鵬落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子。(取材自極目新聞)

世報陪您半世紀

上一則

小米17系列發布會 概念超跑亮相巴賽隆納 支持「人車家」聯動

下一則

「胸大讓嬰兒有奶吃」 中飲品巨頭椰樹廣告標語再惹眾怒

延伸閱讀

四川68歲失智婦離家走失8天 樹葉為食奇蹟生還

四川68歲失智婦離家走失8天 樹葉為食奇蹟生還
習近平到訪 北京近600年老商圈沉寂20多年 又翻紅

習近平到訪 北京近600年老商圈沉寂20多年 又翻紅
除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉
俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火

俄外交官憶首次北京過年 放鞭炮點燃草地 多人衝來滅火

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套