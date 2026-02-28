遼寧男孩走失25年 跨海尋親落地先吃餃子 帳號1小時破7000粉

張雲鵬買了一根山楂糖葫蘆。(取材自極目新聞)

四歲時在遼寧瀋陽和親人失散的張雲鵬，經過被福利院收留、被加拿大籍夫婦領養後三個月後又慘遭二次拋棄等坎坎歷程，苦熬了25年終於在好心人士幫助下，通過DNA鑑定找到他在吉林通化的親生父母。29歲的他，近日跨越萬里回到中國認親，落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子，他還第一次用微信支付買了兒時吃過的冰糖葫蘆，他拿筷子用餐的視頻看哭了不少網友，其短視頻帳號註冊一小時，粉絲已突破7000人。

綜合極目新聞、網易報導，2001年，年僅四歲的張雲鵬在瀋陽與親人失散，被瀋陽市福利院收留取名「沈華柏」。2006年，九歲的他被一對加拿大夫婦收養帶出國，本以為從此能有個溫暖的家，結果養父母因離異，僅三個月後就把他送到當地寄養家庭。從高中起，張雲鵬就只能靠自己四處打工賺取生活費養活自己，但他一直沒忘記尋找親人。

在寶貝回家與海外志願者幫助下，張雲鵬經DNA比對，成功找到目前住在吉林通化的親生父母。 2026年2月27日晚，張雲鵬踏上了北京的土地準備認親，落地第一句話是「我想吃餃子」。

在張雲鵬發布的視頻中，他熟練地拿起筷子，大口吃著烤腰子和熱乎乎的餃子，用剛學的東北話連連誇讚好吃，他說自己從小就會用筷子，在國外這麼多年也一直沒丟下這個習慣。張雲鵬回國首餐，讓不少網友看哭了，感慨說，這孩子命太苦，如今跨越萬里歸鄉，這第一頓餃子暖到了心底，那雙從沒放下的筷子，就是刻在骨子裡的中國基因。

店員得知他是從國外回來尋親的孩子，熱情地對他說「北京歡迎您，歡迎回家」，張雲鵬害羞地用中文說了聲「謝謝」。

2月28日，剛調整完時差的張雲鵬，在尋親志願者陪同下辦理了中國的電話卡和銀行卡，一行人來到北京的南鑼鼓巷感受胡同的風土人情，張雲鵬第一次嘗試用自己剛裝好微信支付，買了一根山楂糖葫蘆，又在附近的店裡買了一包大白兔奶糖。

「（糖葫蘆）又酸又甜」，他說，小時候在國內吃過糖葫蘆，還在瀋陽的福利院吃過大白兔奶糖，時隔多年，再次品嘗到了家鄉的味道。

張雲鵬此前還用剛剛辦好的電話卡註冊短視頻帳號，帳號註冊成功約一小時後，帳號粉絲已突破7000人。他預計在3月2日回到吉林通化和家人相認。