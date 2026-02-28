北大女畢業跑去演短劇 她自嘲「有點瘋」

楊睿的畢業照。(取材自大皖新聞)

「北大畢業當短劇演員，我瘋了嗎？」近日，短劇女演員楊睿在社交平台上發布短視頻，講述自己從北大畢業卻轉行短劇圈的經歷，並坦承自己面對各種「沒特色、演技一般」的吐槽聲，如何逐漸強大。

大皖新聞報導，楊睿的社交平台簡介上，標註著她是北京大學阿拉伯語和藝術史論雙學位。2019年，楊睿參加高考，「我成為了區裡唯一考上北大的文科生。」談及自己的職業選擇，她笑言，「是有點瘋。」去年10月，楊睿開啟了自己的短劇生涯。

楊睿坦承有心理落差，父母剛開始非常擔心，「也有人說我『長得還行但沒特色』『演技一般』等等，但我從不玻璃心，我珍惜每一次機會，也在自己熱愛的事業裡收穫了許多善意。」

楊睿表示，自己從小對舞台和鏡頭非常著迷，高中時她學習播音主持和表演等藝術方面的課程，也進行藝考。由於既要學習文化課，又要練習播音表演，精神上的高度壓力導致身體出了問題，嗓子說不了話，藝考就在不能說話的破嗓子中宣告失敗。

藝考失敗時，距離高考僅剩四個月，楊睿頂住壓力考上北大。

2024年，楊睿從北京大學阿拉伯語專業畢業，畢業後，她很堅定要去當演員，「我先去演了一段時間的話劇，去年10月開始拍短劇。」楊睿提到，父母一開始希望她當老師或者找一份穩定的工作，起初非常擔心，「但他們也看到了我對待（當演員）這件事情的認真和投入，於是也開始慢慢理解和支持我了。」如今，每當楊睿的短劇上線，父母秒變「頭號粉絲」，點讚、收藏和支持，也會一起分析她哪段戲演得還不夠好。

楊睿說，拍了幾個月短劇，她深感競爭激烈，倍加珍惜每一次機會，「剛開始我也會有一點心裡落差的。因為你進入短劇這個行業，就要拋去名校光環和表面上的一些光鮮亮麗，要不斷地要接受殘酷的市場檢驗。」

如今，許多長劇演員進軍短劇圈，也有不少像楊睿一樣非科班出身的年輕人在短劇的世界裡耕耘、打拚，在楊睿看來，現在的短劇愈來愈有魅力。