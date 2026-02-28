我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

北大女畢業跑去演短劇 她自嘲「有點瘋」

中國新聞組╱北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊睿的畢業照。(取材自大皖新聞)
楊睿的畢業照。(取材自大皖新聞)

「北大畢業當短劇演員，我瘋了嗎？」近日，短劇女演員楊睿在社交平台上發布短視頻，講述自己從北大畢業卻轉行短劇圈的經歷，並坦承自己面對各種「沒特色、演技一般」的吐槽聲，如何逐漸強大。

大皖新聞報導，楊睿的社交平台簡介上，標註著她是北京大學阿拉伯語和藝術史論雙學位。2019年，楊睿參加高考，「我成為了區裡唯一考上北大的文科生。」談及自己的職業選擇，她笑言，「是有點瘋。」去年10月，楊睿開啟了自己的短劇生涯。

楊睿坦承有心理落差，父母剛開始非常擔心，「也有人說我『長得還行但沒特色』『演技一般』等等，但我從不玻璃心，我珍惜每一次機會，也在自己熱愛的事業裡收穫了許多善意。」

楊睿表示，自己從小對舞台和鏡頭非常著迷，高中時她學習播音主持和表演等藝術方面的課程，也進行藝考。由於既要學習文化課，又要練習播音表演，精神上的高度壓力導致身體出了問題，嗓子說不了話，藝考就在不能說話的破嗓子中宣告失敗。

藝考失敗時，距離高考僅剩四個月，楊睿頂住壓力考上北大。

2024年，楊睿從北京大學阿拉伯語專業畢業，畢業後，她很堅定要去當演員，「我先去演了一段時間的話劇，去年10月開始拍短劇。」楊睿提到，父母一開始希望她當老師或者找一份穩定的工作，起初非常擔心，「但他們也看到了我對待（當演員）這件事情的認真和投入，於是也開始慢慢理解和支持我了。」如今，每當楊睿的短劇上線，父母秒變「頭號粉絲」，點讚、收藏和支持，也會一起分析她哪段戲演得還不夠好。

楊睿說，拍了幾個月短劇，她深感競爭激烈，倍加珍惜每一次機會，「剛開始我也會有一點心裡落差的。因為你進入短劇這個行業，就要拋去名校光環和表面上的一些光鮮亮麗，要不斷地要接受殘酷的市場檢驗。」

如今，許多長劇演員進軍短劇圈，也有不少像楊睿一樣非科班出身的年輕人在短劇的世界裡耕耘、打拚，在楊睿看來，現在的短劇愈來愈有魅力。

楊睿短劇劇照。(取材自大皖新聞)
楊睿短劇劇照。(取材自大皖新聞)

世報陪您半世紀

上一則

「胸大讓嬰有奶吃」 中國飲品巨頭「椰樹」標語再惹眾怒

下一則

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響

延伸閱讀

借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線

借戲揩油？短劇男演員疑胸襲女星「手部左右移動」 網痛罵沒底線
75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧
吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧
台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30

超人氣

更多 >
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」