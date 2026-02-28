李佳琦春節回老家 每個親戚發「500元紅包」衝上熱搜

李佳琦2026年春節回鄉宴席發紅包的照片在網上暴紅。(視頻截圖)

2026年春節 ，李佳琦回鄉宴席的一張照片在網上暴紅：家族祠堂前的長桌上，李佳琦將厚厚一疊紅包逐個遞給親戚，每封金額500元（人民幣，下同，約72.9美元）。網友掐指一算：「現場至少50人，這一出手就是兩三萬」，有人驚嘆「頂流網紅果然壕氣」、「大氣不忘本」，也有人質疑「對身價百億的他是否太小氣？」，甚至懷疑這是一場精心策畫的「洗白」表演。

綜合媒體報導，照片裡，李佳琦就穿著一件普通的米白色羽絨服，笑容溫和，挨個給長輩敬酒，陪小孩放煙花。 有張照片拍到他給一位90多歲的外婆遞紅包，眼角好像還閃著淚光。

可溫情歸溫情，網友的算盤打得比誰都響。有人粗略估算了一下現場人數：光是李佳琦自己以前在直播裡就說過，他們家親戚多得嚇人，外公那邊有七兄弟，奶奶這邊也有六七個，吃頓年夜飯動不動就要擺上十幾桌。 按一桌10個人算，現場至少得有百來號人。 每人500元，這一出手就是五萬塊往上走。 對於普通家庭來說，這絕對是一筆不小的開銷，夠體面了。

但問題是李佳琦是誰？ 是那個曾經創下雙十一5分鐘成交額破億紀錄的「口紅一哥」，是年收入以「億」為單位的頂流主播。 於是，輿論迅速劈成了兩半。

據報導，一邊是點讚派，網友翻出了湖南當地的鄉村習俗，說紅包重在討個彩頭，普通人家包個一兩百塊已經很不錯了，500元絕對是高規格。 李佳琦能放下身段，回鄉辦這麼一場隆重的家宴，統一金額，不厚此薄彼，避免了親戚間的攀比和尷尬，這叫「富貴不忘本」，是難得的接地氣。

可也有人直接搬出了其他明星的案例對比，周杰倫 過年發紅包給親戚，一出手就是10萬；向太給員工包利是，厚得像塊磚頭。 這麼一比，李佳琦的500元顯得有點「寒酸」。 評論區的熱評毫不客氣：「對他這種身家來說，500塊跟普通人掏5毛錢有啥區別？ 」、「日入斗金，對親人就這麼摳？ 」更有人直言，這不過是花西子事件後，一場標準的危機公關和形象修復手術。

報導指出，「花西子」這三個字，成了這場紅包風波裡繞不開的幽靈。時間倒回2023年9月，李佳琦在直播間推銷一款79元的花西子眉筆。有網友留言說「愈來愈貴了」，他當場回懟：「哪裡貴了？ 這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說……有時候找找自己原因，這麼多年工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

這句話像一顆炸彈，瞬間引爆了全網打工人的情緒。 一夜之間，李佳琦從「所有女生」的貼心閨蜜，變成了站在資本高處指責普通人不夠努力的傲慢代言人。 他掉粉超過百萬，連續道歉，甚至一度消沉到不想面對鏡頭。那場風波留下的信任裂痕，遠遠不是時間能輕易抹平的。

當2026年這500元紅包出現時，很多人下意識地把它和過去掛鉤。 支持者覺得，這說明他知錯能改，回歸了親情和樸素。 反對者則冷笑稱：「看，他開始打溫情牌了，想用一場家宴和幾萬塊錢，來抵消當年那句刺痛千萬人的話。這紅包，到底是發自內心的情分，還是計算好的公關KPI？」

據報導，在這場全民討論中，李佳琦本人沒有直接回應紅包的爭議。但2月初他罕見地在播客節目裡，正面談起2023年的「79元眉筆」事件。 他說那場輿論風暴讓他整個人都懵了，只想逃避，是助理旺旺和同事莫莫在身邊安慰他，才讓他有了重新面對的勇氣。 這段剖白，被一些人看作是他試圖與過去和解的信號。