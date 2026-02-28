我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

李佳琦春節回老家 每個親戚發「500元紅包」衝上熱搜

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李佳琦2026年春節回鄉宴席發紅包的照片在網上暴紅。(視頻截圖)
李佳琦2026年春節回鄉宴席發紅包的照片在網上暴紅。(視頻截圖)

2026年春節，李佳琦回鄉宴席的一張照片在網上暴紅：家族祠堂前的長桌上，李佳琦將厚厚一疊紅包逐個遞給親戚，每封金額500元（人民幣，下同，約72.9美元）。網友掐指一算：「現場至少50人，這一出手就是兩三萬」，有人驚嘆「頂流網紅果然壕氣」、「大氣不忘本」，也有人質疑「對身價百億的他是否太小氣？」，甚至懷疑這是一場精心策畫的「洗白」表演。

綜合媒體報導，照片裡，李佳琦就穿著一件普通的米白色羽絨服，笑容溫和，挨個給長輩敬酒，陪小孩放煙花。 有張照片拍到他給一位90多歲的外婆遞紅包，眼角好像還閃著淚光。

可溫情歸溫情，網友的算盤打得比誰都響。有人粗略估算了一下現場人數：光是李佳琦自己以前在直播裡就說過，他們家親戚多得嚇人，外公那邊有七兄弟，奶奶這邊也有六七個，吃頓年夜飯動不動就要擺上十幾桌。 按一桌10個人算，現場至少得有百來號人。 每人500元，這一出手就是五萬塊往上走。 對於普通家庭來說，這絕對是一筆不小的開銷，夠體面了。

但問題是李佳琦是誰？ 是那個曾經創下雙十一5分鐘成交額破億紀錄的「口紅一哥」，是年收入以「億」為單位的頂流主播。 於是，輿論迅速劈成了兩半。

據報導，一邊是點讚派，網友翻出了湖南當地的鄉村習俗，說紅包重在討個彩頭，普通人家包個一兩百塊已經很不錯了，500元絕對是高規格。 李佳琦能放下身段，回鄉辦這麼一場隆重的家宴，統一金額，不厚此薄彼，避免了親戚間的攀比和尷尬，這叫「富貴不忘本」，是難得的接地氣。

可也有人直接搬出了其他明星的案例對比，周杰倫過年發紅包給親戚，一出手就是10萬；向太給員工包利是，厚得像塊磚頭。 這麼一比，李佳琦的500元顯得有點「寒酸」。 評論區的熱評毫不客氣：「對他這種身家來說，500塊跟普通人掏5毛錢有啥區別？ 」、「日入斗金，對親人就這麼摳？ 」更有人直言，這不過是花西子事件後，一場標準的危機公關和形象修復手術。

報導指出，「花西子」這三個字，成了這場紅包風波裡繞不開的幽靈。時間倒回2023年9月，李佳琦在直播間推銷一款79元的花西子眉筆。有網友留言說「愈來愈貴了」，他當場回懟：「哪裡貴了？ 這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說……有時候找找自己原因，這麼多年工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

這句話像一顆炸彈，瞬間引爆了全網打工人的情緒。 一夜之間，李佳琦從「所有女生」的貼心閨蜜，變成了站在資本高處指責普通人不夠努力的傲慢代言人。 他掉粉超過百萬，連續道歉，甚至一度消沉到不想面對鏡頭。那場風波留下的信任裂痕，遠遠不是時間能輕易抹平的。

當2026年這500元紅包出現時，很多人下意識地把它和過去掛鉤。 支持者覺得，這說明他知錯能改，回歸了親情和樸素。 反對者則冷笑稱：「看，他開始打溫情牌了，想用一場家宴和幾萬塊錢，來抵消當年那句刺痛千萬人的話。這紅包，到底是發自內心的情分，還是計算好的公關KPI？」

據報導，在這場全民討論中，李佳琦本人沒有直接回應紅包的爭議。但2月初他罕見地在播客節目裡，正面談起2023年的「79元眉筆」事件。 他說那場輿論風暴讓他整個人都懵了，只想逃避，是助理旺旺和同事莫莫在身邊安慰他，才讓他有了重新面對的勇氣。 這段剖白，被一些人看作是他試圖與過去和解的信號。

世報陪您半世紀

春節 周杰倫

上一則

港新財政預算教育開支占比20年新低 教局：實際不減反增

下一則

到縣府借廁所被嗆 豫男抗議後再被懟「把你當神敬？」

延伸閱讀

春節最強60後代表…張凱麗連登9台晚會 網笑「承包遙控器」

春節最強60後代表…張凱麗連登9台晚會 網笑「承包遙控器」
合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了
「15後」整頓春節上門的親戚 抽菸就懟 問成績就亂回

「15後」整頓春節上門的親戚 抽菸就懟 問成績就亂回
新澤西州蒙特維爾市中文教師、華裔家長 合辦春節午宴迎馬年

新澤西州蒙特維爾市中文教師、華裔家長 合辦春節午宴迎馬年

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋