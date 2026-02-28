「中國男籃偷走日本勝利」挨轟 FIBA致歉、修改文案

FIBA世界杯最初文案裡將中國男籃的勝利描述為「偷走一場勝利」。（取材自澎湃新聞）

FIBA男籃世界盃 預選賽第二窗口期開賽，中國男籃在26日以87比80戰勝日本 男籃。賽後中國球迷批評該日本主場裁判不公還未獲回應之際，FIBA又在其社媒官方帳號發文稱：「中國男籃從日本偷走一場勝利（China with a sneaky win over Japan. ）」讓全網炸鍋，中國球迷怒轟FIBA用詞偏頗，「不想要中國市場了」，並要求改正，FIBA後來發文致歉稱措辭不妥。

中日之戰在日本沖繩舉行。客場比賽的中國男籃在上半場落後14分下，下半場絕地反擊以15分大逆轉，最終以87：80逆轉擊敗日本隊。不過，比賽中幾次裁判吹罰引發爭議，被許多球迷和博主直指其為「無底線黑哨」並登上微博 熱搜榜，有網民呼籲FIBA調查裁判是否不公。

但FIBA未在第一時間回應中國網民和球迷質疑裁判不公的呼籲，反而在賽後於FIBA世界盃的Instagram官方帳號寫道：「沖繩神劇本！中國男籃從日本偷走一場勝利（China with a sneaky win over Japan. 或譯為「偷偷摸摸地贏走一場勝利）」，引發評論區翻車，眾多憤怒球迷在評論區留言：「到底誰偷偷摸摸你自己心裡有數」，「偷摸的勝利你什麼意思？中國隊當之無愧」，不是偷摸的勝利，而是偷摸的裁判」。

大批網民湧進FIBA官方微博並翻牆到其IG帳號怒罵，要求FIBA道歉並立即改正貼文，稱「sneaky」一詞自帶「鬼祟、不光彩」貶義，直接否定中國男籃拚搏成果。有國外網民也看不下去，留言：「偷偷摸摸地贏了？！為什麼？我是唯一一個看到裁判正在努力試圖操縱比賽的那個？」。FIBA官微被灌爆，網民要求FIBA道歉，並質疑國際籃聯公信力。

昨天傍晚，FIBA國際籃聯發布聲明致歉稱，謹向中國國家隊、中國球迷以及整個中國籃球界致歉。「我們昨晚發布的關於比賽結果的帖子中，所用措辭是不妥的。中國隊的勝利是通過自身實力、努力拚搏和決心而贏得的。相關內容已在全平台刪除或修正」。並將文案修改為了：「沖繩神劇本！中國男籃在下半場翻盤，擊敗日本隊」。