駕駛喊「關閱讀燈」 領克語音系統竟滅大燈…撞車了

領克語音誤關大燈致撞車，高管回應已優化語音控制方案。（取材自界面新聞）

廣西一位領克Z20車主2月25日夜間開車對車機系統喊話「關閉閱讀燈」，沒想到系統卻將車外的大燈等全都關閉了，車主多次嘗試通過語音喚醒打開燈光，均未被識別，系統甚至還回覆「暫時還不會喲」，車主因此在近乎無視野的情況下失控撞上高速護欄，領克致歉坦承有誤操作情況。這起「驚魂」事故引發車主「語音控燈」自測潮，發現極氪007也有類似問題，僅特斯拉 、小米 有安全提示，呼籲相關車商應修復隱患，否則將使司機置身風險。

據大河報報導，領克汽車銷售有限公司副總經理穆軍26日在個人微博 上對此回應稱，「昨晚發生一起領克Z20車輛行駛中語音誤操作控制關閉大燈的情況，今天我們第一時間完成了語音控制優化方案，現已通過雲端推送更新，後續在行駛狀態下只能通過手動控制大燈關閉，請大家放心。感謝用戶的反饋與監督，對此帶來的困擾我們深表歉意」。

但有車主指出，領克Z20的手動控制大燈開關並不便捷。車輛由於採用懷擋設計，雨刮和部分燈光控制集成在同一個撥桿上，而大燈本身並無物理開關，僅支持通過車機菜單控制。這意味著，一旦車機系統出現問題或操作不便，車主仍可能面臨風險。

這起事故引發許多車主恐慌，紛紛自測「語音控燈」系統。據第一財經報導，車主李玉（化名）對自己的極氪007進行了復現測試，結果讓他不安，因為車輛在D擋駐車、大燈設為自動模式的背景下，語音指令「關閉大燈」被系統提示「當前狀態不支持語音關閉」；但當指令改為「關閉所有車燈」後，車機立即關閉了全部燈光。此時，燈光撥桿前推無效，需向後撥動方可重新打開遠光燈。另深藍也有類似問題。

極氪方面表示，極氪部分車型在收到「關閉全部燈光」、「關閉所有燈光」等少數模糊語音指令時，可能存在誤關閉車外燈光的情況，相關優化方案已完成雲端部署，通過對模糊指令的識別邏輯進行升級，規避由此引發的車外燈光誤關閉問題。同時，極氪已啟動對全系車型行駛安全相關功能的系統性排查，以避免隱患。

據了解，極氪車型的燈光語音控制邏輯優化為：汽車在行駛過程中不支持通過語音關閉車外燈光，僅支持在P擋狀態下，且明確收到關閉車外燈指令，才會執行，以全方位保障行車安全。

深藍汽車回應稱，網上車主遇到「語音指令關閉所有燈光，車機回復需要手動關閉但實際已經關閉」情況是個例bug，已經OTA修復。