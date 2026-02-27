北京獨居女去世 房產收歸國有 親戚為何分不到遺產？

法院審理畫面。（取材自大皖新聞）

北京一名獨居女士2022年因病離世，留下一套價值三、四百萬（人民幣，下同）的房產，由於父母早已過世，本人無子女也沒有兄弟姊妹，祖父母、外祖父母也都先於她去世，沒有符合條件的法定繼承人，在未立遺囑的情況下，房產按照法律規定被判收歸國家所有，未分予曾經幫扶的親屬。相關話題也衝上熱搜，引起熱議。

大皖新聞報導，趙女士患有糖尿病 ，後來引發腎病，2022年不幸離世，留下了一套價值三、四百萬的房產，生前並未立下遺囑。由於她無子女，父母與祖父母、外祖父母都早已過世，本人離異加上又是獨生子女，因此已經沒有符合條件的法定繼承人。

按照法律規定，無人繼承又無人受遺贈的遺產，應當歸國家所有，並用於公益事業。但法律同時規定，對被繼承人盡到較多扶養義務的法定繼承人以外的人，可適當分得遺產。趙女士的多位親屬均表示曾在生活、就醫上對其進行幫扶，後因遺產分配份額產生分歧並訴至法院。

法院審理後認為，僅僅是節假日走動、探望等普通情誼行為，不能作為分得遺產的合法依據，只有提供經濟資助或生活上的實質性幫扶，才符合分配條件。而趙女士生前一直獨自居住，並未與任何親屬共同生活，親屬們所盡的幫扶程度也相對有限。

最終法院判決，遺產的大部分即房產歸國家所有，她的銀行存款及保險 權益，則按照各位親屬實際盡到的幫扶比率進行分配。對此網友評論稱，「節假日走動、探望，就想分遺產？」、「合理！無良親戚想占便宜！歸國有有什麼不好！歸國有都不給無良親戚。」