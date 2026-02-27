山東女為娃上學 杭州買疊墅 被要求加400萬買捆綁項目

圖為涉事樓盤。（取材自1818黃金眼）

一名山東女子為讓孩子上學舉家辦到杭州，好不容易獲得購房資格，看中一幢一千多萬的疊墅，沒想到付了5萬（人民幣，下同）訂金後，才發現開發商另外要求的捆綁項目，總價達到400多萬。該女子稱，銷售表示如果不買就不讓走下一步，走不下去也見不了辦房貸的銀行人員，之後甚至還被開發商控告。

1818黃金眼報導，王女士表示，為讓孩子到杭州上學，搖了兩年的號，她終於獲得杭州拱墅區綠城潤百合的購房資格，看中一幢疊墅的第五和第六層，總計1478萬。2025年4月20日，她付了5萬訂金給浙江省杭州市國立公證處。

王女士說，付完訂金之後，銷售表示捆綁銷售要買車位，還有加裝包，還有一個消防樓梯，說是地下室，「如果不買，就不讓我走下一步。」

王女士出示一份開盤流轉單，寫著地下空間146萬、車位49萬，加裝包169萬。王女士說，車位的49萬是單價，要捆綁銷售的是兩個車位，這樣加起來，總共達到了413萬。根據王女士提供的視頻，對方表示「都是要選的，這邊都是要簽約辦手續的。」

至於加裝包裡有什麼？王女士表示，對方說一個沙發40萬，一個冰箱20萬，其他就是雜七雜八加起來169萬。銷售說，如果不買的話，貸款 也是批不下來。王女士說，當時在場的幾家銀行都沒有給她批貸款，第二天銷售又約她到售樓處和銀行工作人員對接，沒批下來，後來又讓她再去試一家銀行，也沒有成功。

王女士稱，後來她想跟親戚朋友借錢全款買房，開發商杭州浙釋城市發展有限公司沒有同意，現在還把她起訴。

之後銷售不接王女士的電話，王女士嘗試聯繫銷售，對方沒接電話，找到開發商的註冊地址，是一個社區服務中心，工作人員說沒有這家公司。杭州市住保房管局的工作人員表示，2月上旬收到了王女士的投訴反映，將根據她提供的證據材料，依法依規在法定期限內進行調查處理。