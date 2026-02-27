「15後」整頓春節上門的親戚 抽菸就懟 問成績就亂回

我的頻道

中國新聞組／杭州27日電
小哲自己布置的房間一角。（取材自潮新聞）
前有「00後」整頓職場，如今又有「15後」整頓春節上門做客的親戚。他們將家中各處大改造，用橡皮泥占領家中馬桶蓋，用毯子攻占沙發區，還順手給大人們立下新規矩——不抽菸、不問成績、不喜歡的禮物請退回。甚至只要有親戚一抽菸，就會被懟回去。

錢江晚報報導，陳女士推門進廁所，一眼看到馬桶蓋上，端端正正擺著一坨用黃色橡皮泥捏的「便便」，旁邊還貼著一張紙，紙上歪歪扭扭寫著：「請拉在此處」，這是她八歲女兒悠悠的「作品」。

走出廁所，她看到客廳的茶几上貼著一張紙條：「茶杯的家」；陽台的花盆上掛著標籤：「多肉，別澆太多水」；

大門上則貼著一副自創「對聯」——上聯「開門見喜」，下聯「出門帶糖」，橫批「天天開心」，用的是螢光筆，字跡稚嫩卻格外醒目。

大年初三，親戚來家裡拜年。大伯順手點了根菸，菸霧剛飄蕩開，悠悠突然開口：「大伯，你別吸菸了，室內不能吸菸，對身體不好。」說著，她遞過去一個紙做的菸灰缸，還把大伯推到大門口，「如果想抽菸，請外面抽好再進來吧。」在場的大人愣了一下，隨即笑出聲。

悠悠鄰居家的同齡男孩小哲更絕。面對親戚遞來的紅包和一連串「期末考多少分」、「班裡排第幾」的問題，他直接「已讀亂回」。問成績，他答「今天太陽真好」；問排名，他指著桌上的菜說「這個魚好吃」。一旁的父母又好氣又好笑，但小哲有自己的道理：「我不喜歡這些問題，不想回答就不回答。」

小哲有一位叔叔是小學科學老師，叔叔準備的新年禮物是科學小實驗等教輔書。誰知小哲直接擺擺手說：「不用了。」

小哲媽媽觀察到，兒子在親戚面前的表現和從前不太一樣了，「其實也挺好，他知道自己要什麼，不要什麼。我們也要尊重孩子的自主性，讓孩子說、讓孩子做，哪怕是讓孩子錯，獨立做主是成長的第一步。」

在杭州某小學從事班主任工作九年的李老師說，對這股「家庭改造潮」並不陌生。她發現，近年來孩子在家庭中的主動行為愈來愈多，從安排自己的房間，到參與家務決策，再到對家庭規則發表意見。

悠悠布置的「安全屋」。（取材自潮新聞）
春節

