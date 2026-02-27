知名老闆退休後河南街頭賣甘蔗？邊吃邊叫賣 真相來了

于東來被拍到在河南許昌街頭嫻熟地削甘蔗、啃甘蔗 。 （取材自紅星新聞）

胖東來創始人于東來近日剛宣布退休 ，過沒幾天，就被網友拍到他在河南 街頭嫻熟地削甘蔗、啃甘蔗邊叫賣，還時不時啃上一口，反差行為瞬間刷屏全網，網友調侃他「退休後一心只想賣甘蔗」。據了解，當時于東來和朋友到河南省南陽市南召縣喬端鎮玩，途經路邊的水果攤時，他買了一些甘蔗並請圍觀的路人一起吃，因此被捕捉到逗趣的一面。

綜合紅星新聞、極目新聞報導，從網路流傳的視頻可看到，于東來穿著日常便服，站在街邊甘蔗攤前，動作熟練地削皮、切段，還時不時啃上一口，鬆弛感十足。

一名于東來的粉絲表示，事發時間為大年初五，當天于東來和朋友一起去玩並開啟了直播，途經路邊的水果攤時，他買了一些甘蔗並請圍觀的路人一起吃，還和粉絲合影。該名粉絲說明，「于大哥在買甘蔗時，還對朋友說想多買一點，讓水果攤販多賺一點，別讓人家虧了，並多給對方轉了一些錢，商家還說轉得多了。他當時只是去買甘蔗，並非網傳的他本人在賣甘蔗。」喬端鎮一名商家也坦承，當天于東來確實到他們鎮裡買甘蔗，並請周圍的路人吃。

大老闆在路邊削甘蔗的畫面引發網友熱議，有人調侃他「退休後一心只想賣甘蔗」，也有人稱讚于東來「活得挺通透」、「知進退」、「拿得起放得下」。

據了解，于東來2月11日在社交平台發文，稱過年後正式退休，將轉為顧問，胖東來工作由胖東來決策委員會主持。他官宣退休後不久，個人社交平台帳號暱稱改為「傻壞蛋于東來」。于東來曾多次在公開場合自稱「傻壞蛋」，因為自己年輕時候太調皮搗蛋。

公開資料顯示，胖東來創建於1995年3月，是一家綜合型零售企業，在許昌、新鄉共有13家門店，2024年銷售總金額近170億元（人民幣，下同，約24.8億美元），納稅金額6億多元，利潤8億多元。