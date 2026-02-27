小米SU7成都車禍鑑定出爐：斷電車門開不了 司機被燒死

車輛起火後，一名白衣男子肘擊駕駛位玻璃試圖救出司機。（視頻截圖）

成都天府大道去年10月13日所發生的小米 SU7自燃事故，車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議，和小米方面未能就賠償等事宜達成一致意見。近日，事故責任認定報告複議結果落定，四川西華交通司法鑑定中心出具的「司法鑑定意見書」顯示，事故車與前車碰撞時的行駛速度為167公里/小時，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人是因車輛起火燃燒導致火燒死亡。

揚子晚報報導，事故發生後，成都公安發布的警情通報顯示，當日凌晨3時許，成都天府大道南段發生一起道路交通事故，當事人鄧某（男，31歲）駕駛小型轎車，行駛過程中與前方同向由李某駕駛的小型轎車發生碰撞，隨後越過道路中央綠化帶，起火燃燒；事故造成鄧某死亡，經檢測，鄧某涉嫌酒後駕駛。

本次事故曾引發大公眾圍繞電動車 門設計和新能源汽車電池是否存在安全隱患、車企是否應為此負責的廣泛討論。

車輛鑑定報告顯示，車門無法從外側開啟的原因為「碰撞後低壓系統斷電導致車門外把手釋放功能失效」。低壓系統斷電則係動力電池因碰撞、擠壓引起電芯短路，超過額定範圍的外部電壓或電流竄入低壓電路所致。報告還指出，事故車門外部設置電釋放按鈕，即車門沒有外置的應急機械拉手。