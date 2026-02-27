「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

陝西30多歲女子嘴角起了小水泡，不料當晚被醫師宣告腦死亡。示意圖。（視頻截圖）

陝西一位30多歲的張女士（化名）因經營餐館十分勞累，最近她感到嘴角刺痛，起了小水泡，以為只是上火引起的「爛嘴角」，便自行塗抹了消炎藥膏。然而水泡反而擴大，甚至開始高燒、臉頰麻木，還有強烈的嘔吐。家人急忙將她送醫，經診斷，確診為由最初嘴角的小水泡所引起疱疹性腦炎，已侵犯中樞神經系統，張女士最終因大腦衰竭不幸被宣告腦死亡。

據極目新聞報導，河南鄭州 人民醫院2月25日公布了這項病例。張女士平時經營著一家餐館，平日裡起早貪黑、作息不正常，十分勞累。最近她感到嘴角刺痛，起了小水泡，以為只是天氣乾燥上火引起的「爛嘴角」，便自行塗抹了消炎藥膏，並未重視。然而水泡非但沒消，反而擴大，嘴角紅腫範圍也愈來愈大。

婆婆找來涼茶等土方，張女士喝後依然沒有改善，甚至臉頰周圍出現麻木感。隨後張女士開始高燒、渾身無力，關店後買了退燒藥服用。當晚她嘴角的傷口也越發紅腫，還有強烈的嘔吐反應。家人見情況危急，急忙送醫。

經檢查，她並非普通發熱，而是已發展為嚴重感染。進一步腦部及血液檢查後，確診為疱疹性腦炎——最初嘴角的小水泡，正是由單純疱疹病毒引起。由於病毒已侵犯中樞神經系統，導致腦組織嚴重水腫與炎症，張女士最終因大腦衰竭被宣告腦死亡。

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉指出，單純疱疹病毒分為1型與2型，人是唯一宿主。感染後病毒終身潛伏，免疫力 下降時可復發，可能引起皮膚黏膜疱疹、角膜炎、腦炎等，目前無法根治，治療以抗病毒為主。多數感染者症狀輕微或無症狀，僅極少數會像張女士一樣發展至嚴重腦炎。醫師提醒：一旦出現「發熱+頭痛+意識改變」，尤其伴有口唇疱疹史，須立即就醫。

這起病例隨即衝上微博熱搜，讓網友炸鍋：「太恐怖了」，「30多歲因為這個病彌留。可想而知她平時真的極端勞累極端操勞了」，「驚呆了，我每年冬天都會發一次，而且都是同一個位置，單純疱疹，每次從發到結痂完全好，都得半個月」，「我也起泡，以為是唇炎，不敢再輕忽了」，「隨機嚇死一個唇炎」，「這種應該是會傳染的，伴侶有這症狀，千萬別接吻」，「絕大多數人都有潛伏的疱疹病毒，只不過平時免疫力好被壓制住了」，「太可怕了」，「怕怕，這兩天我嘴角也發炎」。