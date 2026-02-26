浙女1原因開免費餐館 四年倒貼幾十萬 仍喊「不打烊」

我的頻道

中國新聞組／即時報導
浙江海鹽民眾在免費素食館用餐。(取材自中新網)
浙江海鹽民眾在免費素食館用餐。(取材自中新網)

在餐飲業普遍講求翻桌率與營收的環境下，浙江海鹽新光社區一間免費素食館顯得格外不同。店內沒有收銀台、不設收款碼，顧客進門即可用餐，吃飽離開即可。開店4年多來，店主顧衛星不僅未曾盈利，還自行貼補數十萬元(人民幣，下同)，但她仍選擇每天開門營業，盼這份溫暖能長久延續。

據潮新聞客戶端報導，這間名為雨花齋的小店於2021年10月14日正式開業，選址在醫院附近。顧衛星表示，2018年丈夫因病住院期間，她目睹了太多病患家屬的痛苦與無奈，「他們把所有錢都花在治病上，捨不得吃、捨不得穿」，萌生設立免費餐館的念頭。丈夫去世後，她將想法付諸行動，外出學習素食烹飪技巧，並投入10多萬元(約1.4萬多美元)積蓄裝修店面，希望為病患家屬與有需要者提供一頓熱飯。

每天上午11時左右，小店便坐滿用餐民眾，多為剛從醫院出來的家屬、社區長者與環衛工人。餐桌上以家常素菜為主，包括青菜、花菜、豆腐與熱食主餐。顧衛星多數時間獨自備餐，按約40人份準備食材，從清晨忙到深夜。她說，即使春節期間，也僅將供餐量減至20人份，從未關門。

經營過程中，水電與食材開銷均由她自行負擔，最多時每月貼補近萬元。4年來加上裝修費用，累計投入數十萬元。隨著消息傳開，陸續有熱心人士提供協助，包括有人承擔店面房租，鄰近超市長期提供蔬菜，也有志工固定前來幫忙備餐與清潔。

除日常供餐外，顧衛星與志工也在節日熬粥、製作青團，或為社區長者送餐與理髮。她曾在回收餐盒中收到長者手寫紙條表達感謝。據統計，餐館4年來累計服務逾10萬人次。對於未來，顧衛星表示，只要身體允許，希望餐館能持續「不打烊」，讓更多人吃上一口熱飯。

顧衛星在挑選食材。(取材自中新網)
顧衛星在挑選食材。(取材自中新網)

春節 豆腐

