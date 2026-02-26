假期重啟…開工抽中10天帶薪年假 長沙女員工拎包走人

女員工抽中假期興奮的大喊。(取材自大象新聞)

湖南長沙一家公司24日的開工現場傳來驚喜一幕，員工小陶成功抽中「10天帶薪年假」大獎，她高聲呼喊「假期重啟」後，馬上拎包走人展開二度年假。瀟灑舉動瞬間引爆網絡熱議，無數網民紛紛表示「羨慕哭了」、「老闆還招人嗎」。

大河報報導，小陶當天到崗較早，獲得了參與抽獎的機會。這份令人眼紅的福利，是公司00後老闆特意為員工準備的開工驚喜，除了10天帶薪年假這份頂流大獎，現場還設置了平板電腦、金鈔、現金紅包等多重好禮，誠意拉滿。

談及這份意外之喜，小陶難掩喜悅，她表示，此前工作忙碌，陪伴父母的時間不夠，這次會利用假期多陪陪家人，還能出去玩幾天。

此事曝光後，迅速點燃網友熱情，「拎包走人四個字寫滿打工人夢寐以求的鬆弛感」、「看著小陶快樂的背影，覺得工作果然沒有那麼可怕了」、「這樣的公司氣氛好，上班應該也不會糟心」。不少人在評論區留言：「老板，咱們公司還招人嗎？」也有網友分享自己的經驗「我們這邊放假跟沒放差不多，因為有事還是會call到你」，更有網友因為過年開銷大，發出了「好想上班」的感嘆。