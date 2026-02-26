救救我媽…春運堵19小時 婦下車伸懶腰昏迷 確診急性肺栓塞

我的頻道

中國新聞組╱北京26日電
「快救救我媽媽吧！」24日晚間11點多，杭州市中醫院丁橋院區急診搶救室，王阿姨的幾位家人急作一團，他們剛從安徽老家開了十小時車抵達杭州，卻眼見著62歲的母親打開車門，走出車子，伸了個懶腰，突然跌倒在地；一個小時前，另一名62歲的李阿姨也被救護車送進來，同樣因剛坐了19小時車，一回到杭州，就突然倒地昏迷。

深圳新聞網報導，上述兩位患者經搶救後，均被確診為「急性肺栓塞」。醫師提醒，久坐不動+缺水是血栓的「溫床」，現在仍有大批人在春運返程路上，提醒即將或正在經歷長途堵車的民眾多多注意。

大年初七，60歲的王阿姨隨家人自駕從安徽老家返回杭州，原本四、五小時的車程，因春節返程高峰，硬生生開了10個小時，因為怕上廁所麻煩，王阿姨路上幾乎沒怎麼喝水，雙腿也一直蜷縮在狹小的駕駛座裡。

晚上11點多，一家人終於熬到杭州家中，王阿姨剛下車伸了個懶腰，突然感覺胸口劇痛、呼吸困難，隨即眼前一黑暈倒在地，並出現全身濕冷，家人立即呼叫送醫。

送至搶救室時，王阿姨已經呼吸心跳微弱，出現嚴重低氧血癥和休克表現，急診醫護人員立即進行搶救，經肺動脈CTA確診為急性肺栓塞，醫護人員啟動ECPR（體外心肺復甦），隨著暗紅色的血液經膜肺氧合後轉為鮮紅色回輸體內，患者的心臟重新恢復跳動。

無獨有偶，62歲的李阿姨也出現同樣情況，平時她身體健朗，帶娃家務樣樣不差，初七早上和家人一塊從福建老家出發回杭州，由於返程高峰，一路上開了19個小時，中途也僅在服務區休息了一次。

晚上10點多到杭州後，李阿姨下車想著活動活動筋骨，突然間暈倒在地上，出現呼之不應的情況，同樣被確診為急性肺動脈栓塞。

杭州市中醫院危重病醫學中心主任張美齊提醒，久坐不動+缺水容易引發血栓，若正在經歷長途堵車，記得每隔一、兩個小時做點伸展運動，並且盡量可以在服務站下車走個幾分鐘，也不要因為怕上廁所就不喝水，少量多次引水可以稀釋血液，防止脫水。

春運 春節 自駕

