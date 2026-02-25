四川68歲失智婦離家走失8天 樹葉為食奇蹟生還

村民尋找走失老人。（取材自紅星新聞）

今年春節，四川南充閬中市玉台鎮萬家橋村村民楊先生一家人並不好過。楊先生68歲、患有老年癡呆症的母親官開英節前獨自離家後走失，一失聯就是八天。當老人在山林裡被發現時，腳上只剩一隻鞋，身上到處是被荊棘劃傷的痕跡，憑藉著求生意志，靠著吃樹葉成功活了下來。

紅星新聞報導，2月11日下午1時左右，官開英吃完飯後獨自離家後便不見身影。這段期間，有鄰居打電話給楊先生的父親老楊說，在村道上看見過自稱回娘家的官開英，要他趕快去接她回家。

官開英今年68歲，身患老年癡呆症，此前也有離家走失的經驗。老楊聞訊趕緊出門尋找妻子，但他問遍周邊鄉鄰均沒有任何消息，妻子也沒有回娘家。

得知母親走失的消息後，遠在江蘇的楊先生帶著妻兒趕回老家，與父親一起尋找母親。村支書陳攀也在微信群組裡發布了官開英走失的消息，附近村民自發性地組成搜尋隊尋找，警方出動無人機和警犬展開搜救，但都沒有結果。

一直到初二（18日）下午2時許，附近石埡子村村民趙小玲、徐自芬、馮大英等幾人到村里三岔路口散步，途經大樑山腳下村道時，一陣風傳來一絲微弱異響，「好像有人在嗚嗚嗚哭泣」。趙小玲走到三岔路問開商舖的小梅，「前幾天走失的官開英找到沒有？」小梅說還沒音訊。趙小玲當即說：「剛才路過大樑山腳下的時候，聽到山坡上有人在哭，要不要去看一看？」

在場6人結伴往哭聲傳來的地方走去，因為陡峭的山壁無法直接攀爬，大家決定分成兩組，一組上到半山腰往下找，一組穿過遍山荊棘枯枝的山坡，向發出哭聲的地方搜尋。

報導稱，在半山腰，趙小玲和陳志明發現一只落在草叢中的白網鞋，經辨認，正是官開英走失前所穿。仔細觀察後，他們發現網鞋周邊的雜草和坡下樹葉有重物壓倒的痕跡。村民徐自芬說： 「坡上根本沒有路，到處是荊棘，地上還有厚厚一層落葉，每走一步都很艱難。」

幾個人手腳並用，扒開身前的荊棘和枝條艱難前行，終於在距離半山腰山坪池約30公尺的山林裡，找到了失聯八天的官開英。

「當我站到她跟前時，發現她渾身都被荊棘劃傷，傷口已經結痂，只穿了一只鞋的雙腳不時在地上蹬幾下，身邊堆著一些樹葉，外衣口袋裡也裝著一些樹葉。」趙小玲說，當時想老人扶坐起來，但她渾身顫抖，根本坐不穩。 老人的腳被荊棘劃傷。（取材自紅星新聞）

幾人立即聯繫萬家橋村支書陳攀及老人親屬，並一直守護在老人身旁。開商店的小梅特地回去端來熱呼呼的奶茶，一點點餵給老人喝下。

村民表示，在官開英失聯的八天裡，當地下過一場雨，所有人都好奇，她究竟是怎麼撐過來的？原來，在晝夜溫差懸殊、孤獨與恐懼交織的絕境中，官開英憑藉著求生意志，以周邊最常見的樹葉為食，硬生生熬過了八天七夜。

目前，官開英已被接回家，身體已無大礙。