CCD復古照片火 「電子黃金」數碼相機在中翻紅漲價10倍

數位相機近期在中國意外翻紅，一些品相好的二手相機價格甚至翻漲近十倍。（取材自羊城晚報）

在手機拍照、錄影功能日益強大後，「相機」就快速退場，年輕一代甚至從來都沒用過相機；但近期，相機在中國卻突然翻紅，不少民眾發現，早年購買的相機價格大幅翻漲，部分品牌的機型甚至大漲十倍，被戲稱為「電子黃金」。

「這漲價實在是太離譜了，都快和黃金一樣了！」羊城晚報報導，近日網友「黃油面包貓」翻出自己六年前購買的相機，好奇搜索同款價格時，卻大吃一驚：六年前以2459元(人民幣，以下同)買的佳能相機(Canon)，如今二手價竟然漲到了4048元。

報導稱，這並非個例；近年來，中國相機市場走出了一條與智能手機等數碼產品截然不同的價格曲線——不跌反漲，部分熱門機型甚至溢價驚人，被網友戲稱為「電子黃金」「年度最佳理財產品」。

杭州的小吳對此懊悔不已。2020年，她想購買理光（RICOH）GR3相機，當時官網全新機售價4000多元，她嫌貴沒買。如今再看，同款價格已飆升至近9000元，五年漲幅超過100%，遠超同期黃金漲幅。

羊城晚報指出，更誇張的是富士（FUJIFILM）系列。xt30二代官網售價8000多元，但常年斷貨，每次上架僅寥寥數台，普通消費者根本搶不到。若想入手，必須加價一、兩千元從經銷商處購買。小吳最終輾轉通過澳洲 留學的朋友，才以原價8000多元買到一台。

智慧型手機 興起後，四、五年前，二手市場一、兩百元就能隨便挑。然而小吳說，和普通手機相比，CCD（Charge-coupled Device，電荷耦合元件相機。使用CCD感光元件將光線轉換為電子訊號，以其獨特的復古氛圍、溫柔的高光表現和類似膠片的顆粒感而受到喜愛）拍出的照片自帶濾鏡和氛圍感，加上近幾年不少明星、網紅紛紛曬出CCD拍攝的「復古氛圍感」照片，這股懷舊風迅速引爆市場。

由於已停產，市面流通的均為存量老機，在供不應求之下，價格被迅速炒高，成色稍好的價格翻了近十倍。有浙江網友直呼：「賣早了！」還有人說，「趕緊回家找找有沒有閒置的相機」，「我的索尼 胖卡4，20年買的時候8000多，現在二手都要1萬多了，不少網友都看了一下自己相機的價格，還真漲了！