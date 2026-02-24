「全網最愛發錢的老闆」開工湧訂單 網讚：硬核開門紅

河南礦山起重機有限公司桌上擺放100萬元現金給客戶發紅包。(取材自極目新聞)

2026年農歷正月初六，河南 長垣，河南礦山起重機有限公司迎來新春開工首日，一場別開生面的「開門紅」刷爆全網。銷售大廳人頭攢動，客戶排隊交錢，現場擺放百萬現金，海外部員工簽下5000多萬元(人民幣，下同)首單，開工兩小時訂單總額便突破億元，全天累計訂單超4.8億元，展現出河南製造的強勁實力與市場活力。

極目新聞報導，網友直呼：「這不是開工，這是客戶搶著送錢！」、「這才是河南製造硬核開門紅」。海外部員工張軍霞表示，她開的第一單合同額約為800萬美元，折合人民幣超5000萬元。面對鏡頭，她笑得合不攏嘴，「剛開業就有開門紅，感覺非常高興。」

報導指出，張軍霞2025年全年簽約額高達4億元，被公認為「金牌銷售」，她回憶首單是上海航天，金額在1000多萬至2000萬元間，出口印度 的訂單則是突破2000萬。許多客戶專程趕早，占位搶訂，甚至有人帶著現金直接簽約付款，現場一氣呵成。

企業也以實際行動傳遞誠意：現場桌上擺放100萬元現金，每簽一單，便向客戶發放400元紅包，寓意「四季發財、四季平安」。這一暖心又豪氣的慣例，已堅持多年，被網友稱作「真正的硬核拜年」，既是企業實力的展示，也成為河南製造的亮眼名片。

河南礦山起重機有限公司創始人崔培軍表示，公司秉持穩健用人原則，「基本不辭退老員工，人員流失率低，一個崗位對應一個蘿蔔」。2026年，公司僅計畫招聘63名專業技術人才，錄用條件嚴格，競爭激烈。

值得一提的是，企業此前因盈利2.7億元，發放1.8億元年終獎，連續多年以大手筆激勵員工，被網友稱為「全網最愛發錢的老闆」。崔培軍的管理理念簡單明確：不畫餅、不空談、真給錢、穩就業。正是這種務實作風，贏得了員工的忠誠與市場的信任，也促成了此次開工即刷屏、訂單爆表的盛況。