你沒看錯…杜甫、秦始皇開公交 穿過成都、西安街頭

中國新聞組╱北京24日電
西安街頭可見「秦始皇」駕駛觀光巴士巡遊市區，引得不少遊客拍照。(取材自微博)
春節期間，成都和西安的街頭分別出現趣味場景，只見成都公交上，「李白」與「杜甫」化身司機，載著遊客穿行街巷；而西安街頭，「秦始皇」則駕駛觀光巴士巡遊市區，引得不少遊客拍照、打卡並在網上熱議。這些看似搞怪的創意，其實折射出當下城市文旅新趨勢——將歷史文化融入日常生活，讓厚重的文化符號變得親近可感。

據光明日報報導，成都公交新推出的「詩詞之路專線」以詩人為主題，司機裝扮成李白和杜甫，透過車內布置、線路設計與講解內容，帶領乘客沉浸式體驗成都千年文脈；西安城市觀光車則在春節期間推出古裝秦始皇主題活動，司機穿著秦代服飾，乘客可通過小程序預訂固定班次的觀光車服務。

與此前廣州白雲機場工作人員漢服秀刷屏網絡類似，這些創意背後的核心在於「從被動觀看到主動參與」的邏輯轉變。傳統文旅服務多以單向輸出為主：遊客觀看、參觀、聽講解，缺少參與感；如今，城市文旅設計者更注重互動，將文化故事與乘車、遊覽、遊戲等日常行為結合，使遊客在探索和參與中收穫獨特體驗。

專家指出，這種轉變體現了城市運營和公共服務思路的升級。過去，文旅項目多搭建仿古建築、編排大型表演，公共服務則以功能性為主；如今，單純的形式已無法滿足遊客需求，真正的競爭力在於創意細節和體驗溫度。例如，當杜甫開公交穿行成都街巷、秦始皇駕觀光車巡遊西安、機場人員身穿宋代服飾迎接旅客，城市不再是冷冰冰的建築群，而是帶有情感和文化溫度的生活空間。

這種文化融入日常的方式，也使歷史符號不再高不可攀。厚重的文化底蘊經過巧思設計後，變成了乘客可以觸碰、互動甚至調侃的一部分。遊客不僅可以拍照打卡，更能在觀光過程中感受到城市的獨特氣質與歷史積澱，形成深刻而親近的文化記憶。

未來，隨著遊客對體驗感和沉浸感的需求持續上升，類似的創意文旅設計或將成為更多城市的新常態，真正實現「文化日常化、生活趣味化」。

觀光 春節

中國遊客「占領」荷蘭梵谷博物館 館內9成都是他們

逆轉勝…趙心童首稱霸球員錦標賽 10個月內捧回4冠軍盃

