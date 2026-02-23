女在動車如廁 50g金鍊掉馬桶沖走 靠他徒手掏集便器找回

鍾女士掉入廁所的金手鏈。（取材自南國早報）

一名女子搭乘動車時，不小心將金手鍊掉進馬桶裡沖掉，由於該手鍊價值上萬元人民幣，女子求助列車長，希望能將手鍊取出。礙於車上馬桶構造特殊與行車安全，直到夜間該列車進入動車所檢修時，才由機械師徒手從集便器中掏出了遺失的金手鍊。

南國早報報導，鍾女士21日下午搭乘從香港 西九龍開往南寧東的G928次列車，途中在上完廁所沖水時，手上的金手鍊意外脫落，掉進正在沖水的馬桶裡，一溜煙就從她的視線中消失。

鍾女士急忙向列車長蔡石玉尋求幫助，並稱金手鍊約有50克，價值幾萬元人民幣。蔡石玉表示，當時距鍾女士在梧州南站下車僅剩28分鐘，她第一時間通知隨車機械師攜帶工具材料到現場查看，但由於集便器內部不是直通構造，加上鍾女士已按了沖水閥，動車組也還在運行中，機械師只好先關閉該衛生間，等待晚上動車進檢修基地後再做進一步的處理。

該趟復興號動車組列車當晚駛入南寧動車所檢查庫後，地勤機械師嚴芝科和搭檔張浩立刻執行尋找金手鍊的任務。嚴芝科說，當晚他們檢修任務量達50組，是南寧動車所有史以來的最高紀錄，「我們得分秒必爭，既要幫旅客掏金手鍊，也要確保動車組準點出庫」。

嚴芝科找到金手鏈並成功取出。（取材自南國早報）

嚴芝科和張浩研判，金手鍊的位置在集便器真空中轉箱裡面，他們拆開裙板和中轉箱，但中轉箱內空間狹小、光照效果差，他們無法使用工具，只能徒手尋找金手鍊。

嚴芝科伸手進中轉箱掏金手鏈。（取材自南國早報）

嚴芝科不斷變換角度尋找，為了不遺漏任何角落，他幾乎把整個手臂伸進箱體內。40分鐘後，他成功找出金手鍊，交由鐵路部門轉交給鍾女士。