亮相春晚後 機器人蔡明送給真蔡明 熊貓5.7萬拍出

在2026年總台春晚的現場，蔡明與機器人同台表演小品，站在她身邊的，是松延動力研發的人形機器人：一個與她容貌神態幾乎一致的仿生人形機器人。（取材自紅星新聞／視覺中國）

2026年春晚，包括宇樹科技、松延動力、魔法原子等品牌在內的眾多國產機器人集體亮相，成為當天關注的焦點。春晚的亮相也帶火各家機器人的銷售，京東數據顯示，春晚開播兩小時機器人搜索量環比增長超300%。

紅星新聞報導，與演員蔡明一起亮相春晚的「仿生蔡明」被松延動力贈送給了真蔡明，與魔法原子亮相宜賓的熊貓機器人同款的「熊貓」則拍出了5萬7527元（人民幣，下同，約8325美元）的高價，超過原價兩倍。

報導指出，今年春晚，蔡明、王天放和數台機器人共同出演小品「奶奶的最愛」。與蔡明容貌神態幾乎一致的仿生人形機器人 和她本人一起亮相，「蔡明推出了蔡明」登上微博 熱搜。而在30年前的1996年春晚，蔡明曾經出演機器人。春晚結束後，「仿生蔡明」的去向也成為大家討論的話題。

報導稱，春晚宜賓分會場中，上百台四足機器人MagicDog以「國寶熊貓」造型呈現的大型群控表演吸引了很多人的關注。當時，魔法原子聯合創始人顧詩韜表示，未來想帶著這些四足機器人以熊貓造型出海，告訴外國人「中國真的人手一隻熊貓，可以帶著熊貓遛大街」。

報導說，京東指出，馬年春晚開播兩小時，京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。

春晚之後，松延動力的品牌知名度確實有明顯提升。最直觀的感受是，諮詢量顯著增加。小品中蔡明最小的「孫子」小布 米lite版補貼後售價為9848元（約1425美元），不足1萬元，同樣顯示24小時熱度飆升。另一款表演後空翻的機器人N2售價則在7萬元（約1萬0130美元）左右，其EDU版本售價10萬元（約1萬4472美元）左右。