廣東家族「五代同堂」60多人 連4年祠堂前拍春節全家福

除夕那天，廣東黃姓家族拍下的合影。（取材瀟湘晨報）

2月16日農曆除夕，來自廣東的黃小二在老家祠堂前架起相機，為家族拍下一張年度大合照。鏡頭前站著60多位親人，五代同堂、老少齊聚，在掌聲與笑聲中迎接新年。照片背景是一座樸素平房，對這個大家族而言意義重大──那是家族祠堂。每逢春節 與清明節，分散各地的親人都會回到廣東省河源市連平縣隆街鎮隆興村，在祠堂前祭祖團聚。

瀟湘晨報報導，從2023年至2026年，連續四年除夕，家族成員都會在祠堂前拍攝合影與影片，為團圓留下紀錄。2月19日，記者聯繫到44歲的黃小二。他在家中排行老二而得名，上有一名姊姊，兒子今年讀國一。父親64歲，兄弟姊妹共六人。家族中設有「隊長」一職，目前由父親擔任，負責在春節前於家族群組發布通知，提醒親人返鄉祭祖並拍攝合影。

黃小二是五代中的第四代。合影中年紀最小的僅2歲，最年長的是99歲的叔公。叔公是他祖父的父親的兄弟，按輩分，他的兒子得稱對方為「太公」。整個家族目前已有60多人。

拍照時，晚輩孩童蹲在最前排，長輩居中，年輕人站後方。家族依兄弟分為不同「房」，例如長兄為一房、次弟為二房。祠堂外觀多年未變，唯有門口春聯年年更新。黃小二表示，全族共同祭拜同一位祖先，是家族多年來的傳統。由於祠堂前空間有限，反而剛好能容納全員入鏡。清明節返鄉人數通常更多，但常遇雨天，因此較少拍攝；除夕合影則四年未曾中斷。

黃小二將歷年除夕合影與影片剪輯後上傳社群平台，吸引不少網友留言。有網友表示羨慕這樣的凝聚力，也有人感嘆自家人雖多，卻缺乏號召者。影片中，家族成員齊聲祝賀新年，氣氛熱烈。黃小二在貼文中寫道，帶相機回家過年的意義，在於讓回憶具體可見。

不過，團圓畫面背後也有變化。去年拍攝時，有人感嘆「人似乎變少了」。黃小二說，一方面有長輩離世，另一方面也有一房親人因故未能返鄉。人數起伏，成了時間流動的註腳。

談及家族未來，他以客家話打趣年輕一輩，鼓勵想結婚的趕緊結婚、想生孩子的多生幾個。