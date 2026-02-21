中奪冬奧第4金 王心迪「金牌俠侶」夢成真 手套藏密碼

中國選手王心迪以132.60分在冬奧自由式滑雪男子空中技巧決賽奪金。（中新社）

米蘭冬奧 自由式滑雪男子空中技巧決賽20日在利維尼奧賽區結束，中國選手王心迪憑藉最後一跳的穩定發揮，以132.60分奪得金牌，隊友李天馬以123.93分收穫銅牌。這是中國代表團在本屆冬奧會獲得的第四枚金牌。

「我要帶著王心迪奪得奧運 冠軍！」徐夢桃幾年前的誓言，如今果然成真。從「桃墩墩」到「桃心夫婦」，這對網友口中的「金牌俠侶」，在阿爾卑斯山的冰天雪地中，寫下了冬奧史上最浪漫也最熱血的一頁。

綜合新華社、大公報報導，受持續暴雪天氣影響，此項的預賽與決賽壓縮至同一日進行。第3位登場的王心迪同樣選擇難度系數5.100的動作，整體完成度較高，動作流暢控制精準，得到132.60分，成為全場最高，鎖定金牌。

當王心迪在米蘭冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽中穩穩落地，滑到等分區，妻子徐夢桃已從場邊飛奔而來，與他緊緊相擁。等待的那幾分鐘，漫長如一個世紀。「等待最後的結果很煎熬，那一瞬間不知道成績，但只知道自己已經把當下做到最好了，剩下的就交給天意。」王心迪回憶道。

分數出來——王心迪贏了！他跪在雪地裡，雙手捂住臉，肩膀劇烈抖動。「真的拿到冠軍那一刻，感覺很不可思議。三屆冬奧會，在備戰的這12年裡，有很多不容易和痛苦，但自己沒有放棄，一步一步走過來。」

兩天前，也是在這片場地，徐夢桃以112.90分問鼎，成為冬奧會歷史上首位成功衛冕女子空中技巧的傳奇運動員。兩天後，她的丈夫王心迪用一枚金牌作了呼應。

王心迪站在出發點，手套無名指上那顆粉色的「桃」，是妻子徐夢桃的祝福。他閉上眼睛，腦海裡浮現著妻子發來的那條信息：「要相信自己，相信技術，相信團隊。」——還是那熟悉的押韻句式。

而兩天前，當徐夢桃站在出發點時，手套無名指上則是一顆紅色的「心」——「帶你去奪冠」。寒冷如雪山之巔，殘酷如冬奧決賽，卻暗暗上演著甜到不能再甜的「偶像劇情」。

王心迪表示，徐夢桃非常不容易，今次是她第5次參加奧運會，過往曾遭遇4次重大傷病，這次能夠蟬聯奧運金牌，是對她過去4年努力的回報。王心迪笑言自己在家庭中的地位「排老二」就好。兩位一起三戰奧運，現在從「世界冠軍夫婦」變成「奧運冠軍夫婦」。王心迪說，在自己圓夢的同時，也算是幫她圓了夢。