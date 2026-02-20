只有數字+圖案…泉州幼兒園「燒腦」對聯 謎底揭曉

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
有網友稱泉州市實驗幼兒園門口貼的對聯是給大人出的閱讀理解題。(取材自上游新聞)
春節期間，福建泉州市實驗幼兒園門口的對聯引起討論，因為上面寫的不是中文字，而是各種數字和圖案，讓人一時看不懂究竟是什麼意思。

上游新聞報導，根據網友曬出的圖片顯示，這副春聯由圖案、數字和符號組成，上聯中出現「馬」、「奔跑」、「氣球」等圖案，下聯則有「100」、「花朵」、「放大鏡」、「老鷹」、「蘋果」和「按鈕」等圖案和數字，橫批寫著「馬年大吉」。

分享這幅對聯的博主表示，這對聯太「燒腦」，吸引不少遊客駐足拍照。而評論區也有許多人提出自己的解讀版本，有網友留言「百花齊放願四季平安，萬馬奔騰祈一年好運」；也有人猜測是「萬馬奔騰求一年好運」；還有網友追問「放」是怎麼看出來的，有人回覆：「放大鏡。」

對此，泉州市實驗幼兒園蔡老師受訪回應表示，除了橫批外，這副春聯出自幼兒園孩子之手，「上聯是『萬馬奔騰期一年好運』。孩子們的理解跟我們成年人不一樣，他們表達的是『期待』的『期』，但孩子們會說是『氣球』的『氣』，諧音『期』，就是期待一年好運。」蔡老師說，不少遊客理解成「祈求」的「祈」，其實都是一種美好的祝願。

蔡老師說，下聯則是「百花齊放迎四季平安」，「『百』是畫了一個阿拉伯數字100；『放』是用放大鏡表示；『迎』是畫了一只老鷹。」孩子們用符號、圖案來代替文字，既直觀又富有想像力。

蔡老師說，這樣的創意春聯源於幼兒園開展的早期閱讀活動。「孩子們在進行淺閱讀訓練，也包括對文字的感知。春聯是中華傳統風俗，每年一定要貼對聯，但孩子不會寫字怎麼辦？他們就用自己的符號來表達祝福。」

春節

