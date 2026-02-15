我的頻道

紐約市府重啟4項街道改造工程 13萬公車族受惠

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

冬奧大跳台／谷愛凌第2跳重摔 雪板掉了… 靠第3跳逆襲

中國新聞組／北京15日電
代表中國征戰米蘭冬奧的冰雪女王谷愛凌又摔倒了。在14日舉行的女子自由式滑雪大跳台資格賽中，谷愛凌第二跳時重摔在雪地上，雪板都掉了，左手還敷上了冰袋，僅得到20.75分。不過谷愛凌最終仍以3跳總分170.75分，從排名第17躍居第2，晉級決賽。谷愛凌此前在米蘭冬奧坡面障礙技巧預賽中也曾摔倒，14日賽後她強調「我真的不是故意的」，看得大批中國網民直呼揪心，稱讚她絕境逆襲的大心臟，也呼籲輿論不要再給她壓力。

據現代快報、懂球帝報導，谷愛凌在14日的米蘭冬奧女子自由式滑雪大跳台資格賽中，第一跳表現出色，獲得86分的高分，排名第四，她開心地與母親激動擁抱。但第二跳時，谷愛凌繼坡面障礙技巧決賽之後再次摔倒，重重落在雪地上，連雪板都掉了。滾下雪坡後，她的左手也敷上了冰袋，最終僅得到20.75分。

中國選手谷愛凌14日在比賽中摔倒。(新華社)
中國選手谷愛凌14日在比賽中摔倒。(新華社)

不過第三跳，谷愛凌頂住壓力，成功完成1080轉體動作，拿到84.75分。儘管第二滑摔倒，谷愛凌最終仍以總分170.75分排名第2，與隊友劉夢婷一同晉級決賽。決賽將於當地時間16日晚舉行，谷愛凌將攜手劉夢婷出戰，向著金牌發起衝擊。

中國選手谷愛凌14日在比賽中摔倒。(新華社)
中國選手谷愛凌14日在比賽中摔倒。(新華社)

賽後谷愛凌表示，這是她四年來首次參賽大跳台項目，失誤後通過自我調節全力完成第三跳，沒有心理負擔。她在接受採訪時說，這些年她覺得自己有一段時間沒法超越她在2022年滑雪時的狀態，這個星期是她第一次覺得自己再次進入了自己較好的狀態，「我確實這四年以來很難，所以能再次進入狀態讓我覺得很自豪，然後也讓我感到未來有新的希望」。

2月14日，中國選手谷愛凌在比賽中等待成績。她晉級決賽。(新華社)
2月14日，中國選手谷愛凌在比賽中等待成績。她晉級決賽。(新華社)

對於在第二滑的摔倒意外，她表示，「我真的不是故意的，但是確實今天我覺得也挺難的，因為這是我這四年以來第一次比大跳台，因為我之前從來也不是大跳台的運動員。我一共就賽過一個世界杯，然後就直接進上一屆奧運會了，然後就又年進這次奧運了」。

谷愛凌強調，她主要是想代表這項運動，「想出來賽，我敢賽，我不是想必須拿什麼顏色的牌子，我更是想我要滑到自己最好，代表這項運動」。 

谷愛凌摔倒的畫面讓許多凌晨盯著直播的中國網民看得揪心，「谷愛凌第二跳摔倒」在15日一早衝上微博第一，網民紛紛留言為她打氣，「牛啊。谷愛凌大心臟」、「強大的內心+過硬的實力+紮實的訓練=逆風翻盤，順利晉級」、「這姑娘心理素質真的好」、「抗壓能力確實猛，大將之風」、「跌倒再站起，受傷再出發，這才是真正的奧林匹克精神」。

對於近日谷愛凌的國籍爭議，不少網民呼籲輿論和有心人士不要再製造話題給她壓力，「難道不知道期望愈大壓力最大嗎？能不能把滑雪的快樂還給谷愛凌？」

