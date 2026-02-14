我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

親手貼喜字…農民歌手「大衣哥」嫁女 新郎是山東菏澤人

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「大衣哥」朱之文女兒結婚，女婿是山東菏澤本地人；曾稱選女婿只看人品，不看家境。（取材自九派新聞）
「大衣哥」朱之文女兒結婚，女婿是山東菏澤本地人；曾稱選女婿只看人品，不看家境。（取材自九派新聞）

農民歌手「大衣哥」朱之文女兒朱雪梅出嫁，朱之文親手為女兒貼喜字，曾稱選女婿只看人品，不看家境。視頻顯示，朱雪梅身著中式禮服，所戴中式頭面盡顯華貴。據了解，新郎是山東菏澤本地人，與朱雪梅年紀相仿。

九派新聞報導，朱之文因在選秀類節目「我是大明星」中演唱歌曲「滾滾長江東逝水」奪得冠軍，正式步入演藝圈。朱之文2011年成名，2012年上春晚，農民歌手的身分是光環也是桎梏，他被批評「不專業」，也因偶然出醜被嘲笑。2016年，短視頻興起後，「大衣哥」的家門逐漸被一群「手機」圍住，人們拍攝朱之文的一舉一動配上吸睛的標題收割流量。

報導指出，直到2020年4月，大門被兩個醉漢踹開，朱之文與這群「手機」努力維繫的和諧也被踹垮了。後來，他選擇閉門不出，與鄰居共用的院牆兩側分別放了梯子，兩家常翻牆串門。

朱之文曾表示：「要是社會上把朱之文這個名字忘掉，網上沒有朱之文及家人的任何消息，這樣的生活是過到天上去了。」

報導稱，2025年11月1日，「大衣哥」被女子網暴4年案一審宣判。朱之文表示，「被告人孫某某犯侮辱罪被判有期徒刑6個月，犯誹謗罪判處拘役4個月」，朱之文表示對結果很滿意，相信法律是公平公正的。

朱之文說，有些人為了直播打賞掙點錢才發布幾條他的視頻蹭熱度，他可以理解。但此次起訴的對象，連續四年只發布他的視頻，每條視頻內容都進行了P圖，造謠對象包括朱之文、朱之文的兒子與兒媳，甚至不滿周歲的孩子。

朱之文說，他是一個只有小學文憑的農民，不太上網，走紅後更是要求家裡人不可以在網絡平台發布相關內容。許多造謠者的視頻是朱之文的朋友轉發給他的，他看了以後既憤怒又不解：「我又不認識他，他也不認識我，為什麼要在網上胡說八道？」

「大衣哥」朱之文女兒結婚，女婿是山東菏澤本地人；曾稱選女婿只看人品，不看家境。（...
「大衣哥」朱之文女兒結婚，女婿是山東菏澤本地人；曾稱選女婿只看人品，不看家境。（取材自九派新聞）

世報陪您半世紀

上一則

春節寵物托管需求旺 寄養滿單 上門餵養有人2周賺9000元

下一則

神似敦煌壁畫美人 汕頭13歲女孩登熱搜 家長：火了是意外

延伸閱讀

山東發現亞洲最大海底金礦要如何開採？

山東發現亞洲最大海底金礦要如何開採？
「中國金都」山東招遠1金礦工安意外7死 事發企業涉瞞報

「中國金都」山東招遠1金礦工安意外7死 事發企業涉瞞報
潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死

潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死
任鶴年深耕30年 成就中國汽車貿易管理先鋒

任鶴年深耕30年 成就中國汽車貿易管理先鋒

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返