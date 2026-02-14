親手貼喜字…農民歌手「大衣哥」嫁女 新郎是山東菏澤人

「大衣哥」朱之文女兒結婚，女婿是山東菏澤本地人；曾稱選女婿只看人品，不看家境。（取材自九派新聞）

農民歌手「大衣哥」朱之文女兒朱雪梅出嫁，朱之文親手為女兒貼喜字，曾稱選女婿只看人品，不看家境。視頻顯示，朱雪梅身著中式禮服，所戴中式頭面盡顯華貴。據了解，新郎是山東菏澤本地人，與朱雪梅年紀相仿。

九派新聞報導，朱之文因在選秀類節目「我是大明星」中演唱歌曲「滾滾長江東逝水」奪得冠軍，正式步入演藝圈。朱之文2011年成名，2012年上春晚，農民歌手的身分是光環也是桎梏，他被批評「不專業」，也因偶然出醜被嘲笑。2016年，短視頻興起後，「大衣哥」的家門逐漸被一群「手機」圍住，人們拍攝朱之文的一舉一動配上吸睛的標題收割流量。

報導指出，直到2020年4月，大門被兩個醉漢踹開，朱之文與這群「手機」努力維繫的和諧也被踹垮了。後來，他選擇閉門不出，與鄰居共用的院牆兩側分別放了梯子，兩家常翻牆串門。

朱之文曾表示：「要是社會上把朱之文這個名字忘掉，網上沒有朱之文及家人的任何消息，這樣的生活是過到天上去了。」

報導稱，2025年11月1日，「大衣哥」被女子網暴4年案一審宣判。朱之文表示，「被告人孫某某犯侮辱罪被判有期徒刑6個月，犯誹謗罪判處拘役4個月」，朱之文表示對結果很滿意，相信法律是公平公正的。

朱之文說，有些人為了直播打賞掙點錢才發布幾條他的視頻蹭熱度，他可以理解。但此次起訴的對象，連續四年只發布他的視頻，每條視頻內容都進行了P圖，造謠對象包括朱之文、朱之文的兒子與兒媳，甚至不滿周歲的孩子。

朱之文說，他是一個只有小學文憑的農民，不太上網，走紅後更是要求家裡人不可以在網絡平台發布相關內容。許多造謠者的視頻是朱之文的朋友轉發給他的，他看了以後既憤怒又不解：「我又不認識他，他也不認識我，為什麼要在網上胡說八道？」