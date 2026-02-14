我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

機器人服務員吸睛…春運估創95億次人流 展現動員力

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國春運來到春節前最繁忙的階段，圖為機器人乘務員「福興」登上杭州客運段「西子號」高鐵列車，與旅客互動。 （中新社）
中國春運來到春節前最繁忙的階段，圖為機器人乘務員「福興」登上杭州客運段「西子號」高鐵列車，與旅客互動。 （中新社）

中國2026年春運將創下95億人次的流動量，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回鄉。這也是中國一年一次的國家級壓力測試，甚至有專家稱，無形中也展現了社會動員的能力。

被稱為「地表最大規模人口遷徙」的2026年中國春運已在2月2日啟動，今年春節假期共有九天，推升返鄉探親旅遊出行的人流，中國發改委先前已預估今年春運全社會跨區域人員流動量將達95億人次，將創下歷史新高。

鐵路運輸一直是大眾關注的焦點，鐵路部門也挖空心思營造搭車過程的過年氣氛。多地鐵路局推出春聯贈送，有的提供暖寶寶、暈車藥、兒童口罩等應急物品。今年在杭州段高鐵還首度出現一名特殊乘務員—杭州段高鐵列車「西子號」上的人形機器人「福興」。

杭州客運段「西子號」列車長車菲菲表示，浙江數字經濟發達，去年人形機器人頻頻火爆出圈，作為屬地鐵路工作人員，借助高鐵列車這個流動場所，讓更多人感受到科技的魅力。

春運這詞最早是在1954年出現在報紙上，在早年以火車為主的運輸中，火車平均時速僅40公里，一年的運力不到3千萬人，但那時的春運已被中共黨中央、國務院定為一年一度要保障的大事。

1979年改革開放，春節前沿海各省的農民工要返鄉過年，那些年的春運可以一個「慘」字形容，幾乎每一個老一輩人都經歷過，買票靠體力、上車靠武力」，各車站也都備足解放軍、武警戰士防範意外。

2008年發生50年一遇的冰凍雨雪災害，廣州站堵了40萬回不了家過春節的打工仔，當局出動4萬解放軍和武警維持秩序，築成人牆防踩踏，協助疏運，才完成當年最艱困的春運工作。

受這次意外災害啟示，中國全力推動鐵路建設和電網，尤其是高鐵，從四縱四橫擴充到八縱八橫網，如今已建成5萬公里的高速鐵路里程（占全球高鐵里程總量的7成以上）。再搭配全世界訪問量最大的鐵路「12306」APP訂票網，如今再也看不到車站大廳排隊買票的人潮。

分析指出，中國高鐵時速已達350公里，在軍事專家眼中是戰略投送大殺器；解放軍早前就曾用高鐵練過兵，關鍵時刻，高鐵網幾小時內能把成建制的集團軍投送到任何一個方向。而每年春運的龐大人流，從訂票系統開始到實際出行，就是一次把交通網、通信網、能源網從頭到腳進行一遍的壓力測試。

世報陪您半世紀

春運 高鐵 春節

上一則

高市國內選舉大勝 中罕見嚴厲預警：日正邁出危險3步

下一則

高鐵、地鐵、電動車…紐時記者駐華24年：常感覺生活在未來

延伸閱讀

中國旅客春節出國湧向俄澳泰韓 日本吸引力未若以往

中國旅客春節出國湧向俄澳泰韓 日本吸引力未若以往
春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事

春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事
外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬
外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

外國人感受「春運」歸途情懷 美紀錄片導演也趕來了

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返