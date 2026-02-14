機器人服務員吸睛…春運估創95億次人流 展現動員力

中國春運來到春節前最繁忙的階段，圖為機器人乘務員「福興」登上杭州客運段「西子號」高鐵列車，與旅客互動。 （中新社）

中國2026年春運 將創下95億人次的流動量，春節 是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回鄉。這也是中國一年一次的國家級壓力測試，甚至有專家稱，無形中也展現了社會動員的能力。

被稱為「地表最大規模人口遷徙」的2026年中國春運已在2月2日啟動，今年春節假期共有九天，推升返鄉探親旅遊出行的人流，中國發改委先前已預估今年春運全社會跨區域人員流動量將達95億人次，將創下歷史新高。

鐵路運輸一直是大眾關注的焦點，鐵路部門也挖空心思營造搭車過程的過年氣氛。多地鐵路局推出春聯贈送，有的提供暖寶寶、暈車藥、兒童口罩等應急物品。今年在杭州段高鐵 還首度出現一名特殊乘務員—杭州段高鐵列車「西子號」上的人形機器人「福興」。

杭州客運段「西子號」列車長車菲菲表示，浙江數字經濟發達，去年人形機器人頻頻火爆出圈，作為屬地鐵路工作人員，借助高鐵列車這個流動場所，讓更多人感受到科技的魅力。

春運這詞最早是在1954年出現在報紙上，在早年以火車為主的運輸中，火車平均時速僅40公里，一年的運力不到3千萬人，但那時的春運已被中共黨中央、國務院定為一年一度要保障的大事。

1979年改革開放，春節前沿海各省的農民工要返鄉過年，那些年的春運可以一個「慘」字形容，幾乎每一個老一輩人都經歷過，買票靠體力、上車靠武力」，各車站也都備足解放軍、武警戰士防範意外。

2008年發生50年一遇的冰凍雨雪災害，廣州站堵了40萬回不了家過春節的打工仔，當局出動4萬解放軍和武警維持秩序，築成人牆防踩踏，協助疏運，才完成當年最艱困的春運工作。

受這次意外災害啟示，中國全力推動鐵路建設和電網，尤其是高鐵，從四縱四橫擴充到八縱八橫網，如今已建成5萬公里的高速鐵路里程（占全球高鐵里程總量的7成以上）。再搭配全世界訪問量最大的鐵路「12306」APP訂票網，如今再也看不到車站大廳排隊買票的人潮。

分析指出，中國高鐵時速已達350公里，在軍事專家眼中是戰略投送大殺器；解放軍早前就曾用高鐵練過兵，關鍵時刻，高鐵網幾小時內能把成建制的集團軍投送到任何一個方向。而每年春運的龐大人流，從訂票系統開始到實際出行，就是一次把交通網、通信網、能源網從頭到腳進行一遍的壓力測試。