特警世界杯／3個川妹子矯健扛巨大輪胎 輾壓美國3男

中國女隊三個川妹子穩穩扛起120公斤輪胎，與美國男隊形成鮮明對比。(視頻截圖)

2月7日，第七屆阿聯酋特警挑戰賽在杜拜 揭幕，這場被譽為「全球特警世界杯」的賽事，吸引了來自48個國家的109支隊伍同場競技，其中包括10支女子隊伍，創下了賽事規模新紀錄。中國參賽隊伍第三次站上這個世界級賽場，參賽隊伍增至6支，更值得關注的是，這是中國首次派出兩支女子特警隊出征，實力輾壓了印度 和美國男隊。

自媒體「名都陽光」報導，比賽首日的火力突擊項目，便成為中國女特警的「高光時刻」。該項目為團隊射擊競技，每隊由四名突擊隊員和一名狙擊手組成，參賽隊員需穿戴防毒面具等安全裝備，在高強度時間壓力下完成穿越障礙、精準射擊、破門清房等一系列任務，重點考驗團隊協作與實戰應變能力。

其中，中國特勤局女隊（中國E隊）的五名姑娘動作乾脆俐落，穿越障礙時身姿矯健，狙擊手臥跪立三姿切換如行雲流水，突擊手破門、換彈、清房一氣呵成，全程零失誤，不僅取得優良成績，更一舉超越了眾多參賽男隊。

有網友將中國特勤局女隊的比賽視頻，與印度頂級反恐力量——黑貓突擊隊的視頻放在一起對比，懸殊的差距令人驚嘆：雙方完成該項目的時間分別是2分08秒和2分31秒，中國女隊足足快了23秒。隨後登場的四川女子特警隊再創佳績，以2分03秒完賽，總排名高居25位，力壓大部分男隊。

據報導，2月9日，賽事進入第三個比賽日，四川女子特警隊在「警官營救」項目的120公斤輪胎挑戰中，與美國奧蘭多特警男隊同台競技。該項目男女標準一致，加之當天氣溫超過攝氏35度，對體能與協作均是考驗。

可意外的是，當三名四川女特警齊聲喊出「勞資蜀道三」的口號時，120公斤的輪胎應聲而起，被她們穩穩抬離地面，步伐堅定地快速向終點移動，全程動作規範、配合默契，沒有一絲拖沓。相比之下，美國奧蘭多特警男隊在起步階段險些未能抬起輪胎，一名隊員因發力不穩跪地，輪胎一度脫手，出現多次失誤。

有人翻出紐約警察局特警小組的比賽視頻作為對比，同樣是三人挑戰120公斤輪胎，美國隊員不僅折騰了4分鐘才勉強移動輪胎，還因操作失誤被罰時7分鐘，與中國女隊形成了鮮明反差。

看到中國女隊的驚艷表現，美國男隊教練滿臉難以置信，直言：「這不可能！她們看起來比我們隊員瘦小一半，怎麼可能完成得這麼好？」