沉浸式舞台劇「甄嬛傳」京登場 戲迷「入宮」過戲癮

沉浸式戲劇「甄嬛傳」在京演出劇照。(本報北京傳真)

開播14年、已成為一種獨特文化現象的劇集「甄嬛傳」，如今被搬上沉浸式戲劇的舞台。觀眾步入劇場，便不再是旁觀者，他們「入宮」了。近日，大型沉浸式戲劇「甄嬛傳」在北京完成首輪演出，經典影視IP有了新的打開方式。

開心麻花與樂視的這次合作醞釀已久。「甄嬛傳」的版權合作去年正式達成，經過一整年的精心開發，終於在劇場中與觀眾見面。它打破了傳統舞台的邊界，融合舞蹈、雜技等多元藝術形式。自開票以來場場售罄，迅速成為社交網路熱議的焦點。

踏入劇場，強烈的沉浸感撲面而來。舞台採用三面觀眾席布局，至少七個表演區散落在觀眾席之間。

宮牆、漢白玉欄杆的布景，模糊了舞台與觀眾席的界線。「演員隨時會出現在不同的地方，離觀眾特別近。」該劇製作人張元梓伊說。劇中還加入了互動環節，演出中，會有幸運觀眾被帶上台「過把戲癮」，參與情節推進，帶來意料之外的「笑果」。

張元梓伊表示，面對70多集電視劇改編成兩小時舞台劇 的挑戰，創作團隊進行了艱難取捨，最終決定「保留觀眾預期裡的名場面」，串聯了「選秀入宮」、「驚鴻之舞」、「熹妃回宮」、「滴血驗親」等關鍵情節，並根據沉浸式空間的特性進行重新編排。劇作融入了開心麻花招牌式的喜劇解構。例如突然的暗場與內心獨白，讓角色在緊繃的宮鬥中瞬間「跳出」，以幽默口吻向觀眾吐露心聲，引來笑聲陣陣。

此外，科技感十足的舞台，為觀眾沉浸式入戲再添助力。可旋轉平台、升降台與兩面巨大的可開合冰屏，構成了動態的舞台機械矩陣。空中和地上共有超過300台燈光設備，共同營造出身臨其境的氛圍與情緒。

未來，開心麻花還計畫圍繞「甄嬛傳」推出更多形態的產品，為觀眾提供更加豐富多元的文化體驗。