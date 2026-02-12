貴州公司送10元刮刮樂 員工隨手一刮…哇，是30萬元

刮中30萬的刮刮樂。（取材自揚子晚報）

臨近春節 ，貴陽花果園貴州君諾財務管理諮詢有限公司傳來一件暖心又驚喜的事，公司為激勵辛苦一年的員工，開展內部業績激勵活動，一名員工憑藉工作簽單獲得參與機會，意外中得30萬元（人民幣，下同，約4.3萬美元）大獎，屬實是開年好福氣。

揚子晚報報導，貴州君諾財務管理諮詢有限公司一直很重視員工激勵，往年都會組織旅遊、紅包牆等福利活動。今年想換一種更有儀式感、更有趣的形式，讓大家在忙碌工作之餘多一份開心，沒想到第一次嘗試10元刮刮樂新玩法，就送出了這麼大一份驚喜。

報導指出，這位中獎員工因為不在貴陽辦公，簽完工作單後還一度忘了抽獎，直到看到工作群裡同事們在分享兌獎的熱鬧場面，才聯繫行政人員通過視頻遠程參與。她當時只是隨手選了一張，完全抱著圖個熱鬧、走個儀式的心態，心裡預想最多也就中300元。刮到一半時，身邊同事突然發出驚呼，她還笑著提醒：「別這麼大聲，搞得跟中大獎一樣。」

報導說，中獎員工日前前往正規彩票兌獎中心完成兌獎，拿到支票的瞬間，這份幸運才真正變得真切。她表示，「這筆獎金我會好好規畫，用作孩子的教育基金，這是辛苦工作的饋贈，如果沒有好好工作、完成簽單，就沒有這次抽獎的機會。」