512家投資機構參與科創融資 上海張江科學城吸金278億

中國新聞組／北京12日電
經過多年發展，張江已成為上海乃至中國科創資本的核心集聚重鎮。圖為去年12月在上海張江科學會堂舉行的全球開發者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽。 （新華社）
張江硬核吸金力凸顯，成為上海乃至中國科創資本的核心集聚重鎮。

中新社報導，根據上海市張江科學城建設管理辦公室消息，2025年，張江210家企業完成237起融資，披露金額達278億元人民幣，張江企業的融資規模占浦東新區全區65%、上海全市25%，成為區域科創融資的核心引擎。超過512家投資機構參與張江投融資，國有資本、產業資本、市場化創投機構多元布局，資本結構持續優化。 　

資本高度聚焦硬核科技領域，生物醫藥、人工智能、積體電路三大先導產業融資合計占比91%，較2024年提升九個百分點，其中生物醫藥以85起融資居首。融資階段呈現早中後期協同集聚特徵，早期融資占比64%，彰顯資本對張江初創科創企業的信心。 

融資企業的科創硬實力成為吸金關鍵，其中八家實現全球首個技術突破、九家填補中國國內產業空白，還涵蓋75家高新技術企業、27家專精特新「小巨人」及33家獨角獸企業，科創動能持續釋放。 　　

亮眼的融資成績，源於張江構建的覆蓋企業全生命周期的創新服務生態。上海市張江科學城建設管理辦公室主任、中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會張江管理局局長蕭健表示，張江在產業基金布局、企業上市培育、產融對接平台打造等方面持續發力，已構建覆蓋企業全生命周期的「科技+金融+產業」熱帶雨林式創新服務生態，推動創新要素高效協同、深度融合。 　　

蕭健表示，作為國家戰略科技力量重要承載地，張江正以人工智能、生物醫藥、積體電路為核心，持續完善科創金融生態，推動創新要素高效融合，為培育新質生產力注入強勁動力，穩步向世界級科創重鎮邁進。

