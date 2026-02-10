文玩假拍騙局／市場3500元淘來的瓷瓶 竟被估值300萬

拍賣公司發給林宛的秋季拍賣會精品圖冊。(取自新京報／受訪者提供）

3500元從古玩市場淘來的瓷瓶，經「專家」鑑定估值300萬；58歲的沈紅軍在拍賣 公司層層誘導下，支付20萬「履約保證金」，最終等來的卻是一場精心設計的「假拍」騙局。

新京報9日的調查報導揭開文玩市場中的「假拍」迷局，受害者不在少數，從個別人士3萬元保證金打水漂，到互助群中30多人動輒數十萬、上百萬的損失，文玩假拍以精準的心理操控，將普通藏家拖入騙局。

文玩假拍的套路通常是詐騙 者以陌生電話、社交平台私信為切入點，瞄準缺乏鑑定知識、懷揣「舊物變寶」夢想的普通人，或渴望收藏被認可的中老年群體。隨後，騙子用雅致會所、假專家、假客戶代表營造高端交易假象，以遠超藏品實際價值的估價，擊穿受害者心理防線。

等到受害者放下戒心後，詐騙者通過藏有陷阱的委託拍賣合同，以「保證金」、「服務費」等名義收取費用，再利用合同中的不合理條款吞沒相關資金，等到受害者察覺，詐騙者早已人去樓空。

據報導，對於部分受害者，貪念與認知差仍是上當受騙的主要原因。從「琉璃廠傳奇」到「古董局中局」等熱門影視劇，也都揭露了古董文玩市場的一些騙局和套路。不少人明知自己的藏品價值有限，卻被高額估價沖昏頭腦，加上普通人缺乏文玩鑑定的專業知識，難以分辨拍賣公司的資質真偽，輕易相信騙子們營造的「專業」假象。

值得注意的是，部分受害者礙於面子，被騙後不願聲張，擔心被人笑話「貪心愚蠢」，這種沉默反而助長一些詐騙者的囂張氣焰，讓其騙局得以隱蔽蔓延，把文玩圈玩成了「韭菜圈」。

報導指出，監管缺位與維權困難，也為騙局的滋生提供溫床。截至2026年1月，全國經營範圍含「拍賣」的公司達15.3萬家，而具備文物拍賣資質的僅669家，這也意味著大量無資質機構遊離在監管之外。這些虛假拍賣公司無需聘請註冊拍賣師，也無需進行拍賣登記備案，租賃知名商圈辦公場所便可掩人耳目，監管部門難以實現全面排查。

更令人無奈的是，此類案件常被定性為經濟糾紛，加之部分騙局涉及跨境交易，主體認定難、證據固定難，立案偵查門檻高、周期長，多數受害者最終只能放棄維權，不了了之。

整治文玩假拍亂象，需要監管部門加強對拍賣機構的資質審核與日常巡查，嚴厲打擊無資質經營、虛假鑑定、合同欺詐等行為，並暢通舉報渠道。