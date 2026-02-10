我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

文玩假拍騙局／市場3500元淘來的瓷瓶 竟被估值300萬

中國新聞組╱北京10日電
拍賣公司發給林宛的秋季拍賣會精品圖冊。(取自新京報／受訪者提供）
拍賣公司發給林宛的秋季拍賣會精品圖冊。(取自新京報／受訪者提供）

3500元從古玩市場淘來的瓷瓶，經「專家」鑑定估值300萬；58歲的沈紅軍在拍賣公司層層誘導下，支付20萬「履約保證金」，最終等來的卻是一場精心設計的「假拍」騙局。

新京報9日的調查報導揭開文玩市場中的「假拍」迷局，受害者不在少數，從個別人士3萬元保證金打水漂，到互助群中30多人動輒數十萬、上百萬的損失，文玩假拍以精準的心理操控，將普通藏家拖入騙局。

文玩假拍的套路通常是詐騙者以陌生電話、社交平台私信為切入點，瞄準缺乏鑑定知識、懷揣「舊物變寶」夢想的普通人，或渴望收藏被認可的中老年群體。隨後，騙子用雅致會所、假專家、假客戶代表營造高端交易假象，以遠超藏品實際價值的估價，擊穿受害者心理防線。

等到受害者放下戒心後，詐騙者通過藏有陷阱的委託拍賣合同，以「保證金」、「服務費」等名義收取費用，再利用合同中的不合理條款吞沒相關資金，等到受害者察覺，詐騙者早已人去樓空。

據報導，對於部分受害者，貪念與認知差仍是上當受騙的主要原因。從「琉璃廠傳奇」到「古董局中局」等熱門影視劇，也都揭露了古董文玩市場的一些騙局和套路。不少人明知自己的藏品價值有限，卻被高額估價沖昏頭腦，加上普通人缺乏文玩鑑定的專業知識，難以分辨拍賣公司的資質真偽，輕易相信騙子們營造的「專業」假象。

值得注意的是，部分受害者礙於面子，被騙後不願聲張，擔心被人笑話「貪心愚蠢」，這種沉默反而助長一些詐騙者的囂張氣焰，讓其騙局得以隱蔽蔓延，把文玩圈玩成了「韭菜圈」。

報導指出，監管缺位與維權困難，也為騙局的滋生提供溫床。截至2026年1月，全國經營範圍含「拍賣」的公司達15.3萬家，而具備文物拍賣資質的僅669家，這也意味著大量無資質機構遊離在監管之外。這些虛假拍賣公司無需聘請註冊拍賣師，也無需進行拍賣登記備案，租賃知名商圈辦公場所便可掩人耳目，監管部門難以實現全面排查。

更令人無奈的是，此類案件常被定性為經濟糾紛，加之部分騙局涉及跨境交易，主體認定難、證據固定難，立案偵查門檻高、周期長，多數受害者最終只能放棄維權，不了了之。

整治文玩假拍亂象，需要監管部門加強對拍賣機構的資質審核與日常巡查，嚴厲打擊無資質經營、虛假鑑定、合同欺詐等行為，並暢通舉報渠道。

拍賣 詐騙

上一則

黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠

下一則

冬暖夏涼又寬敞 湖南小村「山洞辦酒席」網：像西遊記

延伸閱讀

周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標

周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標
女子周瑜開店命名「豬葛亮」 諸葛亮後代不滿促撤

女子周瑜開店命名「豬葛亮」 諸葛亮後代不滿促撤
深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突

深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突
寧夏枸杞去年產業鏈產值破人民幣213億元 創新高

寧夏枸杞去年產業鏈產值破人民幣213億元 創新高

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議