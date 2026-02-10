浙江年夜飯一桌難求 杭幫菜、年豬宴選擇多元

春節 漸近，年味升騰。在浙江，許多傳統杭幫菜老字號餐飲企業以及鄉村大酒店推出各式各樣的迎新套餐、服務，為團圓「食」刻增添一抹鄉土情懷。

中新社報導，今年浙江年夜飯的預訂時間較往年有所提前，不少酒店已是一桌難求。

「我們總店除夕夜堂食共100多桌，一個月前就已訂完了。」杭州知味觀品宣負責人甘濤介紹，餐廳從去年8月便開始接受預訂，年夜飯預訂人群以本地老客戶以及新杭州人為主。

菜品以杭幫菜為主打，糯米藕、熏魚、龍井蝦仁、東坡肉依然是人氣擔當，搭配知味小籠、八寶飯、春卷等杭州傳統點心，年味更濃。

菜品多樣，價格也更親民。「我們從去年九月接受預訂，現在已經全部訂滿了。除夕夜到正月十五，每天將近100桌以上。」杭州新開元大酒店相關負責人何維鳴表示，今年餐廳將人均餐標定在了150元（人民幣，下同）左右，對於一些小家庭來說，相比幾千塊錢的固定套餐，按照人頭單價配餐反而更划算。

隨著更多90後、00後掌勺，半成品熟食和外賣團年飯也受熱捧。甘濤表示，知味觀今年上新兩款主打傳統江浙菜風味的淨菜禮盒，菜品當天現做，顧客拿回家免洗、免切，只需要簡單加工即可上桌，已接到許多諮詢電話。

除了傳統的酒店訂餐，奔赴鄉村吃農家團圓飯等新方式，也正成為愈來愈多消費者的選擇。杭州市臨安區昌化鎮的印象昌化天工大酒店，憑藉極具本地特色的年豬宴，成為年夜飯預訂的熱門選擇。

年夜飯「花式」上新推動浙江餐飲消費市場進入升溫模式。浙江省市場監管局統計數據顯示，2026年浙江省共有年夜飯承辦單位5065家，預訂桌數達9.27萬桌，同比增長3.01%。