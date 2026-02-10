刺激文旅、科技消費 中國推新春活動 期待開門紅

春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。圖為四川冬季旅遊精品線路暨年貨北京推介周活動，日前在北京天府蜀風酒店啟動。（中新社）

2026年春節 臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動能。

中新社報導，中國商務部、文化和旅遊部等2日印發的「2026樂購新春，春節特別活動方案」明確，2月15日至2月23日（春節假期）期間，將圍繞好吃、好行、好玩等六方面推出舉措。

經濟參考報指出，上述方案不再局限於簡單讓利促銷，而是聚焦數位消費、綠色消費等具體領域，強調「商旅文體健」融合，突出以文化年俗和家庭團圓為紐帶，帶動商品消費與服務消費協同增長。

「史上最長春節假期」、「地方消費券」等話題在大陸社交平台引起熱烈討論。不少網友表示九天假期為深度遊提供可能，走親訪友之餘能更從容地安排行程，深入體驗當地風土人情。此外，部分影迷網友表示，地方推出電影消費券既能讓更多消費者走進影院，也為商場帶來流量。

證券時報引述旅遊平台近期發布的春節旅遊消費趨勢報告稱，春節機票、酒店等文旅產品預訂延續量價齊升態勢，呈現出分段錯峰遊興起、品質消費持續升級、出入境遊雙向增長等特徵。

大陸各地積極打造鮮活的消費場景和特色產品。21世紀經濟報導刊文顯示，在深圳，科技年貨成為消費新寵。華強北電子世界人潮湧動，無人機 、AI 眼鏡等智能產品銷量較平日增長約三成，吸引中外遊客與採購商。深圳正聚焦AI消費等十大場景，並通過舉辦融合國風與賽博朋克元素的主題花市、非遺燈會等活動，彰顯科技風尚融合傳統年味的魅力。據北京商報，北京聯動全市重點商圈，打造「傳統與現代交融、文化與潮流共生」的沉浸式消費場景，計畫推出四百六十餘項新春促消費活動。

中國人民大學中國企業創新發展研究中心主任、數位經濟產業創新研究院院長姚建明表示，長期來看，各地精準施策既讓消費者得實惠，也讓市場主體強信心，有助於穩定消費預期，推動消費從節日熱轉向日常旺，並為2026年經濟高質量發展營造良好開局。

人民論壇網評論指出，節日市場的繁榮，須落腳於為民眾帶來便利、實惠與品質提升。各地區各部門應加強監管，營造安全、誠信、舒心的消費環境；要關注特殊群體的需求，服務更具普惠性與包容性。