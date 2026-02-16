完整供應鏈… 成都孵化新創 18家「獨角獸企業」從這裡畢業

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
成都天府國際生物城。（取材自華西都市報）
成都又有企業登上胡潤榜，這次和「獨角獸畢業生」有關。近日，胡潤研究院發布「2025胡潤中國獨角獸畢業榜」，這是其首次發布此類榜單。什麼樣的「獨角獸」有資格畢業？答案是：成立於2000年之後、價值10億美元以上的上市公司。此次全中國共有796家企業上榜，其中成都就占了18家。一個常被調侃「只適合躺平喝茶」的城市，怎麼就成了「獨角獸」的「產房」？

華西都市報報導，為什麼好企業願意在成都「熬」十年？本次上榜的18家企業中，一批硬核科技公司用十年光陰，完成了從創業火苗到資本明星的蛻變。這不是運氣，而是成都這座城市正在用一套看不見的生態系統，批量孵化「硬核企業」。

2013年，極米科技創始人鍾波決定創業時，他沒去深圳，也沒留在北京，而是回到成都。理由很簡單：在這裡，工程師願意留下，供應鏈響應快，生活成本低。

這並不是純粹的家鄉情結。成都有電子科大、川大等66所高校，每年輸出超40萬畢業生；有完整的電子信息產業鏈，形成了從芯片設計到光學模組的一小時供應鏈圈；更有天府軟件園這樣的專業載體，讓初創團隊「拎包入駐」。

同樣，科倫藥業決定孵化創新藥平台科倫博泰時，把研發中心放在了成都天府國際生物城。這裡有GMP（防塵車間的一種類型）標準廠房、CRO服務平台（為製藥、生物技術和醫療器械公司等提供一系列服務），還可以獲得政府的「重大新藥創製」專項資金支持。更重要的是，成都願意等待。一種新藥研發動輒十年，沒有城市的耐心，企業很難熬過「死亡之谷」。

城市用創新提供土壤，企業用成長反哺城市。極米科技上市後，全球用戶超300萬，產品遠銷100多個國家和地區，但核心研發團隊始終留在成都。企業帶動了本地光學、芯片、AI算法等上下游企業聚集，甚至催生了一個「智能投影生態集群」。

科倫博泰則憑藉高效的科研產出，迅速成長為中國創新藥領域的領軍者之一。2022年，科倫博泰通過與默沙東的三次深度合作，累計就ADC藥物（抗體藥物偶聯物）達成總金額超118億美元的對外授權協議，創下中國創新藥出海金額紀錄。

看似「輕資產」的新消費品牌茶百道，則用另一種方式重塑城市形象。從成都街頭的一家小店，成長為擁有超7000家門店、衝刺港股IPO的全國性品牌，它將「冰粉+奶茶」的川味創意帶向新加坡澳洲等地，讓「成都味道」成為一種年輕化、國際化的生活方式輸出。

目前，成都仍有9家在榜「獨角獸」正在衝刺IPO，潛在「畢業生」超30家。隨著成渝地區雙城經濟圈上升為國家戰略，成都的創新磁吸力將進一步放大。

極米越南工廠。（取材自成都高新微信公眾號）
