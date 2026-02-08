我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣奶茶店進駐南加 顧客大排場龍等2小時只為嘗鮮

黎智英案判刑 有期徒刑20年

「馬上有錢花」、「馬上有喜柿」北京博物館文創產品上新

中國新聞組／即時報導

馬年春節臨近，京城博物館已備起「年貨」，琳瑯滿目的生肖馬文創產品陸續上新，營造濃濃節日氛圍。

北京大運河博物館以館藏文物為設計靈感，推出近100款馬年主題文創產品，涵蓋冰箱貼、毛絨玩具、首飾、家居用品等品類，讓歷史變得可觸摸、可穿戴、可收藏。唐代三彩陶馬有了萌系造型，一款「三彩陶馬」萌態化首飾套裝，將健碩的陶馬轉化為憨態可掬的小馬掛墜。小馬全身保留交融的三彩釉色，背部雕刻祥雲、元寶、葫蘆等立體紋樣，寓意吉祥。除了飾品，該館還推出了「馬上有錢花」立體插花冰箱貼，三彩陶馬披上萌趣新妝、馱起一束春花，承載美好祝福與運河記憶。

多家博物館裡，一個個駿馬形象「躍」出展櫃。徐悲鴻紀念館推出「奔馬」系列文創產品，將徐悲鴻代表作融入冰箱貼、筆記本、貼紙等，傳遞勇往直前、奮發向上的美好寓意。白塔寺管理處上新了一款「妙應風馬」擺件冰箱貼，將馬形象與白塔元素巧妙相融：白馬凌雲飛馳，焰光流轉，紋飾間融入白塔印記，為生活增添文化雅趣。

各館還掀起一股「毛絨絨風」。白塔寺管理處推出「馬上有錢·吉祥白塔」毛絨掛飾，可愛的小馬形象取自一幅館藏唐卡，搭配卡通化的白塔圖形，為佳節喜日添趣意。

老舍紀念館上新了一款「馬上有喜柿」香囊，「丹柿小院」的柿子被設計成圓滾滾的毛絨馬。中國國家自然博物館則推出了「地鐵小馬」毛絨掛件，將館藏展品普氏野馬和日蘭德馬擬人化，設計出有趣的小馬形象。

地鐵 蘭德 春節

上一則

黎智英案判刑 有期徒刑20年

下一則

泡泡瑪特「夢幻2025」Labubu玩偶狂賣1億隻

延伸閱讀

武警接掌北京衛戍區 學者：很罕見

武警接掌北京衛戍區 學者：很罕見
美官員爆料中國秘密核試 靠1招掩蓋痕跡

美官員爆料中國秘密核試 靠1招掩蓋痕跡
美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變
張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」

感情不再拖延與模糊 3星座2月迎關鍵對話「關係更明朗」
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙