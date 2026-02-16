1個人餵飽1座城 西藏墨脫外賣騎手被譽中國最孤獨

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
黃凱洪是西藏墨脫唯一外賣騎手。（取材自快科技）
黃凱洪是西藏墨脫唯一外賣騎手。（取材自快科技）

電商平台淘寶閃購官方21日介紹了一位身分特殊的外賣騎手。在西藏東南部、雅魯藏布江大峽谷深處，有一座被雪山環抱、終年雲霧繚繞的小城墨脫，目前只有1名外賣配送員，是來自四川內江、年僅24歲的黃凱洪，他也被譽為全中國最孤獨的外賣騎士，「一個人餵飽一座城」。

據快科技報導，墨脫曾是中國最後一個通公路的縣，素有「蓮花祕境」之稱。2024年8月，淘寶閃購首次進入墨脫，而來自四川內江24歲的黃凱洪成了這裡唯一的騎手。在墨脫，黃凱洪一個人撐起整座城區的外賣系統。沒有同行，沒有內卷，只有一輛摩托車和屬於他的自由。目前，黃凱洪在墨脫送外賣已經一年多時間，同時兼任騎士、站長和商務等多重角色。

在墨脫的街頭巷尾，黃凱洪的身影早已成為一道熟悉的風景，幾乎所有的商販都認識他。他表示，現在這裡平均一天能有一兩百單的單量，但墨脫有半年都在下雨，路又特別滑很容易摔跤。

當問到一個人在墨脫送外賣是否覺得孤獨時，他表示自己生來就這樣。他喜歡開著自己的摩托車到處逛逛，就喜歡那種騎車的感覺，風吹在臉上感覺很舒服。而跑單就像做任務一樣，送完一單是一單的錢，這種感覺比較踏實，也比較自由。

據了解，中國目前約有1400萬名外賣騎手，以男性為主體。這群散布在各地，機動性與凝聚力強的從業人士，由於以個體戶身分加入外賣平台，多數並不受到中國職工保險的認同，身分也被定位在灰色地帶遊走。

黃凱洪是西藏墨脫唯一外賣騎手。（取材自快科技）
黃凱洪是西藏墨脫唯一外賣騎手。（取材自快科技）

世報陪您半世紀

淘寶 保險 電商

