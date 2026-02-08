95後小伙從上海走36天回恩施過年 你猜他瘦多少斤？

小伙從上海走回老家湖北過年。(取材自湖北日報)

36天、近1400公里，跨越上海、江蘇、浙江、安徽與湖北五省，一名95後青年用雙腳完成了一趟看似不可能的返鄉之路。來自湖北恩施州建始縣高坪鎮的王苗，今年農曆年前，從上海靜安區徒步返鄉，2月5日清晨順利抵達家門，為自己的人生寫下一段難忘的註腳。

湖北日報報導，這趟徒步返鄉的起點，源自一次健康警訊。王苗長期在外工作，作息與飲食不規律，曾因胰腺炎反覆就醫，醫師叮囑他必須增加運動量。一次偶然刷到徒步影片後，他萌生「走回家過年」的念頭。2026年1月1日，他向公司請假，背起簡單行囊，沒有儀式、沒有陪伴，就此上路。

旅程的艱辛遠超預期。首日他行走32公里，便覺得腿部劇痛，深夜躺在臨時歇腳處，首次浮現放棄念頭。隨後，電力不足導致與外界失聯、寒冬缺乏保暖裝備、盤山公路人煙罕至的孤獨感，接連考驗他的意志。支撐他前行的，除了身體的逐漸適應，還有網路另一端的陪伴。

王苗沿途以短影片記錄行程，原本只是自我紀錄，卻意外引發關注，獲得逾16萬點讚，留言區裡的加油打氣，成為他持續前進的重要動力。更令人動容的是，這分善意走出螢幕，有網友送來食物與飲水，有人邀他借宿洗漱，甚至陌生駕駛專程停車遞上零食。第9天起，他逐漸適應每日40公里的行程，孤獨的徒步路，也多了溫度。

2月5日清晨，消息傳回家鄉。父親王啟偉與親人們早早守在門口，遠遠看見那道熟悉卻消瘦的身影，快步迎上前，反覆說著「回來了就好」。飯桌上，父親不斷為兒子夾菜，心疼溢於言表。

這趟行走，不只跨越距離，也帶來身心轉變。王苗體重從185斤降至158斤，減重 27斤(13.5公斤)，血壓恢復正常，腸胃不適明顯改善；更重要的是，他在漫長旅途中學會與孤獨相處，也在陌生人的善意中，重新理解堅持的價值。