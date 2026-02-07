廣東「別墅村」分錢 16歲以上每人3.5萬 1歲也有近萬元可領

奇榜村坐擁水果批發市場、五金機電商貿城、竹木建材市場、花木盆景市場、奇興路商業街，以及地苑、堪坑兩個工業區總共七大產業園區，是名副其實的「物業村」。（取材自南方+）

廣東江門新會區首個「農民別墅村」奇榜村，近年實現「人人住別墅、月月領工資、年年有分紅」的美夢。近日舉行村民代表大會，對2025年村民補貼費等方案進行表決。該村村委會根據奇榜村2025年度情況（預計年收入達7000萬元），結合村實際決定比2024年約遞增10%支付村民補貼費：16歲以上3.5萬元（人民幣，下同，約5044美元），1歲有近1萬，補貼較去年增約10%，村預計年收入7000萬。

據南方+報導，奇榜村坐擁水果批發市場、五金機電商 貿城、竹木建材市場、花木盆景市場、奇興路商業街，以及地苑、堪坑兩個工業區總共七大產業園區，是名副其實的「物業村」。

據報導，奇榜村按照園林小區模式，建成農民別墅402幢，每戶只花13.98萬元，就能住上250平方米、兩層半的「夢中情屋」，是四鄰艷羨的「別墅村」。

除了年終分紅，奇榜村還發放長者退休金 以及各類分紅、津貼、口糧錢、獎學金等，是遠近聞名的「福利村」。如今，奇榜村正全力沖刺「億元村」，總建築面積13萬平方米的商業綜合體——奇榜共富廣場也在加緊建設，一期工程已於2025年5月完成主體結構封頂。

以下為2025年奇榜村村民補貼費完整方案